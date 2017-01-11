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ООН встревожена последствиями турецкой операции против ИГ на севере Сирии

Международная панорама
11 января, 1:50 UTC+3 ООН /Корр. ТАСС, Олег Зеленин
В организации получили информацию о гибели гражданского населения
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ООН, 11 января. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. ООН встревожена гуманитарными последствиями военной операции против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в районе города Эль-Баб на севере Сирии, которую проводит Турция вместе с бойцами сирийской оппозиции. Об этом заявил журналистам официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"ООН обеспокоена положением мирных жителей, которых затронули операции против "Даиш" (арабское название ИГ) в районе Эль-Баба", - сказал Дюжаррик. По его словам, город и его окрестности покинули около 30 тыс. чел., которые бежали в Азаз, Джараблус, Манбидж и другие близлежащие районы. Кроме того, всемирная организация получила информацию о гибели гражданского населения в результате боевых действий, которые в последний месяц заметно активизировались.

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Как сообщил Дюжаррик, по оценкам ООН, в Эль-Бабе остаются от пяти до восьми тысяч мирных жителей, которым боевики не позволяют покинуть город.

ВС Турции с 24 августа 2016 года проводят вместе с бойцами "Сирийской свободной армии" операцию "Щит Евфрата". Ее целью является зачистка приграничного региона в САР и создание там де-факто зоны безопасности для возвращения беженцев. На текущем этапе операции ВС Турции и сирийская оппозиция пытаются выбить ИГ из Эль-Баба. За последние дни турецкие власти объявили о ликвидации десятков боевиков в этом районе.

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