CNN: разведка рассказала Трампу о сборе Москвой компромата на него

НЬЮ-ЙОРК, 11 января. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Руководители американских разведывательных служб на состоявшемся спецбрифинге в Нью-Йорке ознакомили Дональда Трампа с якобы имеющимися свидетельствами наличия у российских спецслужб информации личного и финансового порядка, дискредитирующей избранного президента США. С таким утверждением выступила во вторник телекомпания CNN.

Она ссылается на сведения, полученные от должностных лиц США. Источники акцентируют внимание на двухстраничном резюме, приложенном к докладу о хакерских атаках, ответственность за которые Вашингтон приписывает Москве. В основу резюме легли докладные записки бывшего сотрудника британских спецслужб, результаты предыдущих расследований которого американские коллеги считают заслуживающими доверия.

Как отмечают источники CNN, ФБР США проверяет достоверность этих сведений, полученных главным образом из российских источников. Однако Бюро "не подтвердило многие ключевые детали, связанные с Трампом и изложенные в докладных записках" экс-сотрудника британских спецслужб.

Согласно информации CNN, во время брифинга избранному президенту старались продемонстрировать, что Москва собирала компрометирующие данные на членов двух ведущих политических партий США, однако сознательно сделала достоянием общественности только то, что касается демократа, бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон. Кроме того, по версии источников телекомпании, Трампа в очередной раз старались убедить в том, что лица из его окружения во время предвыборной кампании контактировали с посредниками Кремля.

Руководители американских разведывательных служб 6 января провели в Нью-Йорке специальный брифинг для Трампа. Он был посвящен хакерским атакам на политические институты в США, в том числе на Национальный комитет Демократической партии (НКДП). В причастности к этим взломам действующая американская администрация обвиняет Россию, хотя и не приводит доказательств. Москва не раз на самом высоком уровне отвергала инсинуации относительно приписываемых ей попыток вмешательства в политические процессы в США.

После спецбрифинга Трамп заявил об отсутствии доказательств влияния кибератак на результат выборов. "Разведка предельно точно установила, что нет абсолютно никаких прямых свидетельств того, что хакерские атаки повлияли на результат выборов. Работа машин для голосования не была затронута!" - написал политик на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Он считает, что хакеры смогли похитить информацию из систем НКДП из-за пренебрежительного отношения сотрудников последнего к безопасности. "Вопиющая небрежность со стороны НКДП позволила осуществить хакерскую атаку. У Национального комитета Республиканской партии была надежная защита", - убежден Трамп.