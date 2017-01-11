Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.01:
$ 59.95
€ 63.54
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

CNN: разведка рассказала Трампу о сборе Москвой компромата на него

Международная панорама
11 января, 3:50 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин
В основу доклада легли записки экс-сотрудника британских спецслужб
Материал из 1 страницы
© AP Photo/Evan Vucci

НЬЮ-ЙОРК, 11 января. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Руководители американских разведывательных служб на состоявшемся спецбрифинге в Нью-Йорке ознакомили Дональда Трампа с якобы имеющимися свидетельствами наличия у российских спецслужб информации личного и финансового порядка, дискредитирующей избранного президента США. С таким утверждением выступила во вторник телекомпания CNN.

Она ссылается на сведения, полученные от должностных лиц США. Источники акцентируют внимание на двухстраничном резюме, приложенном к докладу о хакерских атаках, ответственность за которые Вашингтон приписывает Москве. В основу резюме легли докладные записки бывшего сотрудника британских спецслужб, результаты предыдущих расследований которого американские коллеги считают заслуживающими доверия.

Смотрите также
Трамп после инаугурации решит, принимать ли меры против России

Как отмечают источники CNN, ФБР США проверяет достоверность этих сведений, полученных главным образом из российских источников. Однако Бюро "не подтвердило многие ключевые детали, связанные с Трампом и изложенные в докладных записках" экс-сотрудника британских спецслужб.

Согласно информации CNN, во время брифинга избранному президенту старались продемонстрировать, что Москва собирала компрометирующие данные на членов двух ведущих политических партий США, однако сознательно сделала достоянием общественности только то, что касается демократа, бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон. Кроме того, по версии источников телекомпании, Трампа в очередной раз старались убедить в том, что лица из его окружения во время предвыборной кампании контактировали с посредниками Кремля.

Руководители американских разведывательных служб 6 января провели в Нью-Йорке специальный брифинг для Трампа. Он был посвящен хакерским атакам на политические институты в США, в том числе на Национальный комитет Демократической партии (НКДП). В причастности к этим взломам действующая американская администрация обвиняет Россию, хотя и не приводит доказательств. Москва не раз на самом высоком уровне отвергала инсинуации относительно приписываемых ей попыток вмешательства в политические процессы в США.

Смотрите также
Дональд Трамп
Трамп назвал благом хорошие отношения с Россией

После спецбрифинга Трамп заявил об отсутствии доказательств влияния кибератак на результат выборов. "Разведка предельно точно установила, что нет абсолютно никаких прямых свидетельств того, что хакерские атаки повлияли на результат выборов. Работа машин для голосования не была затронута!" - написал политик на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Он считает, что хакеры смогли похитить информацию из систем НКДП из-за пренебрежительного отношения сотрудников последнего к безопасности. "Вопиющая небрежность со стороны НКДП позволила осуществить хакерскую атаку. У Национального комитета Республиканской партии была надежная защита", - убежден Трамп.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США
В других СМИ
Реклама
Фото
10
AP: жертвами двух взрывов в Кабуле стали около 40 человек
13
Теракт в Иерусалиме: грузовик врезался в группу молодых людей
10
"Убийство мирных людей в разгар новогоднего праздника": политики о теракте в Стамбуле
Интересное
Поймать хай, чтобы шорты надеть: как работает биржа
Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию
Задержка рейса не повод отчаиваться: инструкция для тех, кто застрял в аэропорту
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: СК арестовал 15 объектов имущества и средства Улюкаева на 564 млн рублей
2
Кабмин считает разумным возобновление экономических связей РФ и США
3
В Москве неизвестные похитили из офиса "Булгарбанка" около 20 млн руб.
4
Шипулин стартует на втором этапе эстафеты на КМ по биатлону в Рупольдинге
5
WP: Тиллерсон намерен призвать к открытому и откровенному диалогу с РФ
6
Обама: Россия и Китай вряд ли сравнятся по влиянию с США
7
Захарова назвала внешнюю политику США бессмысленной и вредоносной
Темы дня
Реклама