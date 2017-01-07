Трамп назвал благом хорошие отношения с Россией

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Избранный президент США Дональд Трамп заявил о намерении совместного с Россией решения мировых проблем. Соответствующее сообщение республиканец опубликовал в пятницу на своей странице в сети микроблогов Twitter.

"Хорошие отношения с Россией - это благо. Только глупые люди могут полагать, что это плохо! У нас и так достаточно проблем по всему миру", - написал политик. Он отметил, что после его вступления в должность президента Россия будет значительно больше уважать США, чем сейчас.

Having a good relationship with Russia is a good thing, not a bad thing. Only "stupid" people, or fools, would think that it is bad! We..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 January 2017

"Возможно, в дальнейшем обе наши страны будут вместе работать над решением серьезных и неотложных проблем и вопросов мирового значения", - подчеркнул Трамп.

both countries will, perhaps, work together to solve some of the many great and pressing problems and issues of the WORLD! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 January 2017

Ранее госсекретарь США Джон Керри заявил, что администрация избранного президента Дональда Трампа сумеет найти возможности для эффективного взаимодействия с Россией и преодоления имеющихся противоречий. Керри отметил, что в последние годы совместная работа США и России по ряду направлений была успешной.

Конгресс США 6 января на совместном заседании обеих палат подвел итоги прошедших 8 ноября 2016 года президентских выборов, официально объявив их победителем республиканца Дональда Трампа.