Трамп назвал благом хорошие отношения с Россией

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МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Избранный президент США Дональд Трамп заявил о намерении совместного с Россией решения мировых проблем. Соответствующее сообщение республиканец опубликовал в пятницу на своей странице в сети микроблогов Twitter.
"Хорошие отношения с Россией - это благо. Только глупые люди могут полагать, что это плохо! У нас и так достаточно проблем по всему миру", - написал политик. Он отметил, что после его вступления в должность президента Россия будет значительно больше уважать США, чем сейчас.
Having a good relationship with Russia is a good thing, not a bad thing. Only "stupid" people, or fools, would think that it is bad! We.....— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 January 2017
"Возможно, в дальнейшем обе наши страны будут вместе работать над решением серьезных и неотложных проблем и вопросов мирового значения", - подчеркнул Трамп.
both countries will, perhaps, work together to solve some of the many great and pressing problems and issues of the WORLD!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 January 2017
Ранее госсекретарь США Джон Керри заявил, что администрация избранного президента Дональда Трампа сумеет найти возможности для эффективного взаимодействия с Россией и преодоления имеющихся противоречий. Керри отметил, что в последние годы совместная работа США и России по ряду направлений была успешной.
Конгресс США 6 января на совместном заседании обеих палат подвел итоги прошедших 8 ноября 2016 года президентских выборов, официально объявив их победителем республиканца Дональда Трампа.