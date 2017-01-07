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Трамп назвал благом хорошие отношения с Россией

Международная панорама
7 января, 18:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, января. /ТАСС
Избранный президент США отметил, что после его вступления в должность Россия будет значительно больше уважать Америку, чем сейчас
Материал из 1 страницы
Дональд Трамп

Дональд Трамп

© AP Photo/ Evan Vucci

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Избранный президент США Дональд Трамп заявил о намерении совместного с Россией решения мировых проблем. Соответствующее сообщение республиканец опубликовал в пятницу на своей странице в сети микроблогов Twitter.

"Хорошие отношения с Россией - это благо. Только глупые люди могут полагать, что это плохо! У нас и так достаточно проблем по всему миру", - написал политик. Он отметил, что после его вступления в должность президента Россия будет значительно больше уважать США, чем сейчас.

"Возможно, в дальнейшем обе наши страны будут вместе работать над решением серьезных и неотложных проблем и вопросов мирового значения", - подчеркнул Трамп.

Ранее госсекретарь США Джон Керри заявил, что администрация избранного президента Дональда Трампа сумеет найти возможности для эффективного взаимодействия с Россией и преодоления имеющихся противоречий. Керри отметил, что в последние годы совместная работа США и России по ряду направлений была успешной.

Конгресс США 6 января на совместном заседании обеих палат подвел итоги прошедших 8 ноября 2016 года президентских выборов, официально объявив их победителем республиканца Дональда Трампа.

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