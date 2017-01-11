Обама: Россия и Китай вряд ли сравнятся по влиянию с США

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НЬЮ-ЙОРК, 11 января. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Президент США Барак Обама считает, что Москва и Пекин не сравнятся по влиянию с Вашингтоном, если только американцы не отступятся от своих ценностей. С таким утверждением хозяин Белого дома выступил в Чикаго (штат Иллинойс).
"Соперники, такие как Россия или Китай, не смогут сравниться с нами по влиянию в мире, пока мы не отступимся от того, за что выступаем, и не сдадимся какой-нибудь большой стране, запугивающей маленьких соседей", - заверил президент США.
Американский лидер также призвал сограждан "быть бдительными, но не поддаваться страху" перед лицом внешних вызовов. "ИГ (террористическая группировка "Исламское государство", запрещена в РФ) будет пытаться убить невинных, - констатировал Обама. - Однако они не смогу победить Америку, если только в этой борьбе мы не предадим конституцию и наши принципы".
Белый дом назвал выступление Обамы в Чикаго "прощальным обращением". На 20 января запланирована инаугурация нового президента - республиканца Дональда Трампа.