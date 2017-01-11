Абэ посетит Филиппины, Австралию, Индонезию и Вьетнам

ТОКИО, 11 января. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Премьер- министр Японии Синдзо Абэ 12 января отправляется в заграничное турне, в ходе которого посетит Филиппины, Австралию, Индонезию и Вьетнам. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров страны Ёсихидэ Суга.

"В рамках визита будет укреплено сотрудничество Японии с каждой из стран", - отметил Суга, подчеркнув важность развития отношений с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона.

Отмечается, что уже в 12 явнаря премьер-министр Абэ проведет встречу с президентом Филиппин Родриго Дутерте.