Абэ посетит Филиппины, Австралию, Индонезию и Вьетнам

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ТОКИО, 11 января. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Премьер- министр Японии Синдзо Абэ 12 января отправляется в заграничное турне, в ходе которого посетит Филиппины, Австралию, Индонезию и Вьетнам. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров страны Ёсихидэ Суга.
"В рамках визита будет укреплено сотрудничество Японии с каждой из стран", - отметил Суга, подчеркнув важность развития отношений с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона.
Отмечается, что уже в 12 явнаря премьер-министр Абэ проведет встречу с президентом Филиппин Родриго Дутерте.