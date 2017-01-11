Казахстан предложит в ООН кодекс поведения при антитеррористических операциях

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АСТАНА, 11 января. /Корр. ТАСС Светлана Тумакова/. Казахстан предложит государствам - членам ООН разработать кодекс поведения при проведении международных антитеррористических операций. Об этом говорится в политическом обращении президента республики Нурсултана Назарбаева, зачитанном на дебатах в Совете Безопасности всемирной организации.
"Планируем предложить государствам - членам ООН и Совета Безопасности ООН разработку Астанинского кодекса поведения при проведении международных антитеррористических операций. Он может стать основой для формирования Глобальной антитеррористической коалиции (сети) под эгидой ООН, которую я предложил создать в своем выступлении на 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН", - цитирует обращение Назарбаева пресс-служба МИД.
Глава государства подчеркнул, что международный терроризм и насильственный экстремизм являются сейчас "одними из самых главных и острых вызовов глобальному миру и безопасности". "Кризис во многих регионах мира обусловлен в первую очередь деятельностью международных террористических группировок. Только совместными усилиями всех государств, международных и региональных организаций и других ключевых партнеров мы можем переломить развивающийся кризис и покончить с этим злом", - указал он. По словам Назарбаева, Астана "призывает активизировать диалог политических и религиозных лидеров, прежде всего в контексте насильственного экстремизма и радикализма".