Представитель Эрдогана: США примут участие в переговорах по САР в Астане

АНКАРА, 13 января. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что США примут участие в межсирийских переговорах в Астане. Высказывание Калына цитирует телеканал NTV.

"США тоже будут участвовать в переговорах в Астане. Однако пока еще не ясно, на каком уровне это будет", - сказал он. Калын также отметил, что "в присутствии (президента Сирии Башара) Асада у власти урегулировать ситуацию в САР сложно".

Как сообщил ранее журналистам глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, приглашения на намеченные на 23 января в Астане переговоры по Сирии предполагается разослать их участникам на будущей неделе. Он заявил, что на встрече должна быть представлена ООН, а также должны быть пригашены США, и этот вопрос, по его словам, согласован между Москвой и Анкарой.

В Сирии с 29 декабря действует режим прекращения огня. При этом и правительство, и оппозиция неоднократно обвиняли друг друга в его нарушении.

В конце января в Астане запланированы переговоры по сирийскому урегулированию. Как ожидается, в них примут участие представители правительства Сирии и группировок вооруженной оппозиции.