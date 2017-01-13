В Белом доме проводятся учения по реагированию на ЧС для людей Обамы и Трампа

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ВАШИНГТОН, 13 января. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Учения "по реагированию на крупные инциденты внутри страны" для членов действующей администрации Барака Обамы и формируемой администрации Дональда Трампа проводятся в Белом доме. Пресс-секретарь действующего президента США Джош Эрнест сообщил об этом на регулярном брифинге для журналистов в Белом доме.
По его словам, речь идет о "занятиях большой группой", которые "продлятся много часов". Обсуждается порядок действий в случае возникновения крупных чрезвычайных ситуаций. Эрнест делал оговорку, что речь идет о "гипотетических событиях".
Он также подчеркивал, что данное мероприятие, запланированное заранее, - часть общих усилий по "гладкой передаче власти" в США.
Новая администрация Трампа приступит к работе 20 января.