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В Белом доме проводятся учения по реагированию на ЧС для людей Обамы и Трампа

Международная панорама
13 января, 21:15 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Андрей Шитов
Обсуждается порядок действий в случае возникновения крупных чрезвычайных ситуаций
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ВАШИНГТОН, 13 января. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Учения "по реагированию на крупные инциденты внутри страны" для членов действующей администрации Барака Обамы и формируемой администрации Дональда Трампа  проводятся в Белом доме. Пресс-секретарь действующего президента США Джош Эрнест сообщил об этом  на регулярном брифинге для журналистов в Белом доме.

По его словам, речь идет о "занятиях большой группой", которые "продлятся много часов". Обсуждается порядок действий в случае возникновения крупных чрезвычайных ситуаций. Эрнест делал оговорку, что речь идет о "гипотетических событиях".

Он также подчеркивал, что данное мероприятие, запланированное заранее, - часть общих усилий по "гладкой передаче власти" в США.

Новая администрация Трампа приступит к работе 20 января.

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