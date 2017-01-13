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Белый дом не станет мешать Джеймсу Мэттису возглавить Пентагон

Международная панорама
13 января, 21:19 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Андрей Шитов
Пресс-секретарь действующего президента США Джош Эрнест заявил, что "это не того рода вещь, которой Белый дом стал бы препятствовать"
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ВАШИНГТОН, 13 января. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Белый дом не станет мешать Джеймсу Мэттису, выдвинутому избранным президентом США Дональдом Трампом на пост министра обороны страны, возглавить Пентагон. Пресс-секретарь действующего президента США Джош Эрнест подтвердил это на регулярном брифинге для журналистов в Белом доме.

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Его спросили, готов ли Барак Обама подписать поправку к закону, необходимую для утверждения Мэттиса министром обороны. Он ответил, что "это не того рода вещь, которой Белый дом стал бы препятствовать". "Если документ ляжет на стол Обаме, тот подпишет его", - сказал пресс-секретарь.

По американским законам во главе Пентагона не могут находиться лица, уволившиеся с действительной военной службы менее семи лет назад. Между тем Мэттис лишь в 2013 году оставил пост главы Центрального командования ВС США, в сферу оперативной ответственности которого входит прежде всего Ближний Восток. До этого в истории США Конгресс лишь один раз делал такое исключение - для генерала Джорджа Маршалла в 1950 году.

Сейчас некоторые сенаторы-демократы уже предупреждают, что не станут делать исключение для Мэттиса и поддерживать его кандидатуру.

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