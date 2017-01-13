Советник Трампа: США изменят подход к странам, не желающим платить за оборону

БЕРЛИН, 13 января. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Бывший спикер Палаты представителей Конгресса Ньют Гингрич, считающийся одним из ближайших доверенных лиц Дональда Трампа, выразил мнение, что избранный президент США будет более жестко вести диалог с властями тех стран НАТО, которые не желают увеличивать расходы на оборону.

"Я подозреваю, что он будет жестко общаться с теми странами, которые как минимум не тратят 2% ВВП на оборону, как рекомендует НАТО. Он спросит их, почему американцы должны протягивать руку помощи тунеядцам", - заявил Гингрич в интервью журналу Spiegel.

"Он будет очень прямолинеен в общении с правительствами, которые меньше платят. НАТО - это альянс, то есть все члены должны быть в состоянии внести свой вклад", - добавил бывший спикер Палаты представителей Конгресса. В остальном, по его мнению, отношения США и НАТО при Трампе сильно не изменятся.

Кроме того, Гингрич выразил мнение, что Трамп "считает (президента РФ) Владимира Путина сильным человеком и таким же считает себя", а "также знает, что российская военная доктрина в вопросе применения атомной бомбы является намного более открытой, чем американская". С этим, по мнению советника, связана осторожность Трампа по отношению к Москве.

"Если посмотреть на то, как Россия за последние десять лет модернизировала свое атомное оружие, то понятно, что гонка вооружений уже началась, - считает Гингрич. - Россия модернизирует атомные системы, больше делает ставку на тактическое ядерное оружие и такие вооружения, против которых ПРО ничего не может сделать. РФ инвестирует в развитие робототехники, в том числе в создание робота-танка. Москва подготовлена: она вкладывает, по всей видимости, в развитие инновационной военной техники больше средств, чем все европейские страны вместе взятые".