Глава ЦРУ рекомендовал Трампу задуматься о последствиях снятия санкций с РФ

НЬЮ-ЙОРК, 15 января. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Избранному президенту США Дональду Трампу следует крайне осторожно подходить к вопросу снятия санкций с России и четко понимать, какие последствия повлечет такой шаг. Об этом, как сообщил телеканал Fox News, будущему хозяину Белого дома сказал директор ЦРУ США Джон Бреннан.

По информации телеканала, Бреннан также рекомендовал Трампу более взвешенно подходить к вопросу оценки хакерских атак, в которых Вашингтон обвиняет Россию. Директор ЦРУ при этом объяснил, что разведывательное сообщество было обязано заранее предупредить избранного главу государства о содержании так называемого досье, в котором Москве приписывается сбор компрометирующих сведений о Трампе.

Телекомпания CNN во вторник, 10 декабря, со ссылкой на сведения, будто бы полученные от должностных лиц США, сообщила, что на состоявшемся на прошлой неделе спецбрифинге в Нью-Йорке руководители американских разведведомств ознакомили Трампа с якобы имеющимися свидетельствами наличия у российских спецслужб информации личного и финансового характера, дискредитирующей избранного президента США.

Согласно CNN, во время брифинга избранному президенту старались продемонстрировать, что Москва собирала компрометирующие данные о членах двух ведущих политических партий США, однако сознательно сделала достоянием общественности только то, что касается демократа, бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон.

Республиканец назвал тему досье и публикации "фальшивкой и тотальной политической охотой на ведьм". В субботу на своей странице в сети микроблогов Twitter он заявил, что в разведывательном сообществе признали подлогом так называемое секретное досье.

Позже газета The Wall Street Journal сообщила, что автором досье является компания Orbis Business Intelligence Ltd. Она базируется в Лондоне, укомплектована главным образом бывшими сотрудниками британских спецслужб и выполняет деликатные заказы частных фирм.