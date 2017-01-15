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Глава ЦРУ рекомендовал Трампу задуматься о последствиях снятия санкций с РФ

Международная панорама
15 января, 18:08 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин
Джон Бреннан также посоветовал избранному президенту США более взвешенно подходить к вопросу оценки хакерских атак, в которых Вашингтон обвиняет Москву
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Директор ЦРУ США Джон Бреннан

Директор ЦРУ США Джон Бреннан

© REUTERS/Yuri Gripas

НЬЮ-ЙОРК, 15 января. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Избранному президенту США Дональду Трампу следует крайне осторожно подходить к вопросу снятия санкций с России и четко понимать, какие последствия повлечет такой шаг. Об этом, как сообщил телеканал Fox News, будущему хозяину Белого дома сказал директор ЦРУ США Джон Бреннан.

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По информации телеканала, Бреннан также рекомендовал Трампу более взвешенно подходить к вопросу оценки хакерских атак, в которых Вашингтон обвиняет Россию. Директор ЦРУ при этом объяснил, что разведывательное сообщество было обязано заранее предупредить избранного главу государства о содержании так называемого досье, в котором Москве приписывается сбор компрометирующих сведений о Трампе.

Телекомпания CNN во вторник, 10 декабря, со ссылкой на сведения, будто бы полученные от должностных лиц США, сообщила, что на состоявшемся на прошлой неделе спецбрифинге в Нью-Йорке руководители американских разведведомств ознакомили Трампа с якобы имеющимися свидетельствами наличия у российских спецслужб информации личного и финансового характера, дискредитирующей избранного президента США.

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Согласно CNN, во время брифинга избранному президенту старались продемонстрировать, что Москва собирала компрометирующие данные о членах двух ведущих политических партий США, однако сознательно сделала достоянием общественности только то, что касается демократа, бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон.

Республиканец назвал тему досье и публикации "фальшивкой и тотальной политической охотой на ведьм". В субботу на своей странице в сети микроблогов Twitter он заявил, что в разведывательном сообществе признали подлогом так называемое секретное досье.

Позже газета The Wall Street Journal сообщила, что автором досье является компания Orbis Business Intelligence Ltd. Она базируется в Лондоне, укомплектована главным образом бывшими сотрудниками британских спецслужб и выполняет деликатные заказы частных фирм.

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