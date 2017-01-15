Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.01:
$ 59.37
€ 63.12
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Инаугурация избранного президента Гамбии пройдет 19 января

Международная панорама
15 января, 19:02 UTC+3 ТУНИС /Корр. ТАСС, Алексей Меркулов
Место проведения церемонии пока не называется
Материал из 1 страницы

ТУНИС, 15 января. /Корр. ТАСС Алексей Меркулов/. Инаугурация избранного президента Гамбии Адамы Барроу состоится в четверг, 19 января. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства, передает Agence France-Presse.

"Мандат действующего президента Гамбии Яйя Джамме заканчивается 19 января, именно с этой даты и начнется срок полномочий избранного главы государства Адама Барроу. Он будет приведен к присяге и возьмет на себя все функции в обязательном порядке", - подчеркнул он. Однако, как отмечает Agence France-Presse, официальный представитель Барроу не указал место проведения церемонии (в Дакаре или же в столице Гамбии городе Банжул).

Ранее Agence de Presse Sénégalais сообщило, что Адама Барроу прибыл в Дакар. Просьба принять политика исходила от председателя Экономического сообщества стран Западной Африки Эллен Джонсон-Серлиф. "Президент Сенегала Маки Саль подтвердил в субботу в Бамако, что примет избранного президента Гамбии Адама Барроу до его инаугурации, назначенной на 19 января 2017 года, - отмечает агентство. - Барроу сейчас находится в Дакаре".

Президентские выборы в Гамбии состоялись 1 декабря. Их победителем стал Адама Барроу, набравший 45,5% голосов избирателей. 3 декабря Джамме признал свое поражение, однако неделю спустя заявил о "недопустимых ошибках" избирательной комиссии и призвал организовать новое голосование. Независимая избирательная комиссия подтвердила, что считает прошедшее волеизъявление легитимным, оспорить его результаты можно лишь в суде.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Страны
Гамбия
В других СМИ
Реклама
Фото
10
AP: жертвами двух взрывов в Кабуле стали около 40 человек
13
Теракт в Иерусалиме: грузовик врезался в группу молодых людей
10
"Убийство мирных людей в разгар новогоднего праздника": политики о теракте в Стамбуле
Интересное
Бенедикт Камбербэтч
"Родина", "Шерлок" и "Черные паруса": какие сериалы смотреть в январе
Зеркало, воск, кольцо и другие способы узнать будущее: инструкция по святочным гаданиям
Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве автомобиль сбил на тротуаре детскую коляску с младенцем
2
Обнаружено тело третьего провалившегося под лед подростка на Кубани
3
Вучич: мир в Косове удалось сохранить благодаря мудрости Сербии
4
Песков: американские санкции заставили РФ действовать более эффективно
5
Минфин предложил новую минимальную цену на водку
6
Врио губернатора Калининградской области усомнился в строительстве стены между РФ и Литвой
7
Швейцарский адвокат рассказал о допросе Гульнары Каримовой в Ташкенте
Темы дня
Реклама