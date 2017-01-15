Инаугурация избранного президента Гамбии пройдет 19 января

ТУНИС, 15 января. /Корр. ТАСС Алексей Меркулов/. Инаугурация избранного президента Гамбии Адамы Барроу состоится в четверг, 19 января. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства, передает Agence France-Presse.

"Мандат действующего президента Гамбии Яйя Джамме заканчивается 19 января, именно с этой даты и начнется срок полномочий избранного главы государства Адама Барроу. Он будет приведен к присяге и возьмет на себя все функции в обязательном порядке", - подчеркнул он. Однако, как отмечает Agence France-Presse, официальный представитель Барроу не указал место проведения церемонии (в Дакаре или же в столице Гамбии городе Банжул).

Ранее Agence de Presse Sénégalais сообщило, что Адама Барроу прибыл в Дакар. Просьба принять политика исходила от председателя Экономического сообщества стран Западной Африки Эллен Джонсон-Серлиф. "Президент Сенегала Маки Саль подтвердил в субботу в Бамако, что примет избранного президента Гамбии Адама Барроу до его инаугурации, назначенной на 19 января 2017 года, - отмечает агентство. - Барроу сейчас находится в Дакаре".

Президентские выборы в Гамбии состоялись 1 декабря. Их победителем стал Адама Барроу, набравший 45,5% голосов избирателей. 3 декабря Джамме признал свое поражение, однако неделю спустя заявил о "недопустимых ошибках" избирательной комиссии и призвал организовать новое голосование. Независимая избирательная комиссия подтвердила, что считает прошедшее волеизъявление легитимным, оспорить его результаты можно лишь в суде.