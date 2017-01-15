СМИ: на юге Багдада прогремел взрыв

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. По меньшей мере четыре человека пострадали в результате взрыва, прогремевшего на юге иракской столицы. Об этом сообщил телеканал "Ас-Сумария" со ссылкой на источник в полиции.

По его информации, взрывное устройство было заложено на обочине дороги близ кафе в районе эль-Ханаса. Место ЧП в настоящее время оцеплено полицией. Все пострадавшие госпитализированы.

Ни одна из действующих на территории страны экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за нападение.