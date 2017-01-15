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Пенс: помощник Трампа выражал соболезнования послу РФ в США в связи с катастрофой Ту-154

Международная панорама
15 января, 20:59 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 15, января. /ТАСС
Будущий вице-президент США отметил, что в ходе беседы не обсуждалость ничего, что было связано с решением США выслать дипломатов и ввести санкции в отношении России
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ВАШИНГТОН, 15 января. /ТАСС/. Помощник избранного президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн в конце прошлого года отправил послу РФ в Вашингтоне Сергею Кисляку послание с соболезнованиями в связи с авиакатастрофой Ту-154 Минобороны над Черным морем. При этом, как заявил избранный вице-президент Майкл Пенс в интервью телеканалу CBS, в состоявшемся впоследствии разговоре с главой дипмиссии Флинн не затрагивал новые санкции в отношении России.

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"Я обсуждал с Флинном этот разговор, который на самом деле начался в Рождество (по григорианскому стилю - прим. ТАСС), когда тот отправил российскому послу послание, содержавшее не только рождественские пожелания, но и соболезнования в связи с гибелью людей в авиакатастрофе. Состоявшийся разговор был чистой случайностью, и они не обсуждали ничего, что было связано с решением США выслать дипломатов и ввести санкции в отношении России", - пояснил политик.

Он подчеркнул, что Флинн находится в контакте с руководством внешнеполитических ведомств и органов безопасности порядка 30 стран по всему миру.

Как сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на неназванные источники, телефонные контакты Флинна и российского дипломата состоялись 29 декабря, а не за день до этого, о чем заявил представитель переходного штаба Трампа Шон Спайсер.

Агентство отмечает, что беседы имели место в период между тем, как дипломаты РФ узнали о введенных Вашингтоном санкциях, и заявлением президента России Владимира Путина о решении не принимать аналогичных ответных мер. При этом источники Reuters заявили, что им неизвестно о точном содержании указанных разговоров и о том, кто являлся их инициатором.

В пятницу Спайсер во время брифинга сообщил журналистам, что Флинн и Кисляк беседовали по телефону 28 декабря прошлого года и обсуждали организацию телефонного разговора между лидерами России и США после инаугурации Трампа, которая намечена на 20 января.

США связывают введенные санкции с хакерскими атаками на американские политические институты, в которых действующая администрация обвиняет Россию. В Москве неоднократно отвергали причастность к кибератакам. Комментируя санкции, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что они являются проявлением агрессии.

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Темы
Санкции в отношении России Крушение Ту-154 Минобороны РФ
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Флинн, Майкл Пенс, Майкл (Майк) Кисляк, Сергей Иванович
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