Керри надеется, что администрация Трампа примет участие в переговорах по Сирии в Астане

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Госсекретарь США Джон Керри выразил надежду, что администрация избранного президента США Дональда Трампа, который вступает в должность 20 января, согласится принять участие в межсирийских переговорах в Астане. Об этом сообщает агентство Reuters.

"Я надеюсь, следующая администрация решит пойти (на переговоры по Сирии - прим. ТАСС), - цитирует агентство шефа американской дипломатии. - Я думаю, что им будет полезно посетить их".

Керри также подчеркнул, что поддерживает проведение в Астане переговоров с участием России, Турции и Ирана. Он выразил надежду, что встреча приведет к определенному успеху и к возобновлению женевских переговоров по созданию переходного правительства и проведению выборов в Сирии. При этом глава Госдепартамента подчеркнул, что встреча в Казахстане не должна стать заменой женевских переговоров.

Он также рассказал, что продолжает обсуждать с российскими, турецкими и другими официальными лицами ситуацию в Сирии.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что договорился с российской стороной относительно приглашения США на переговоры по сирийскому урегулированию в столице Казахстана, однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать эту информацию.

29 декабря президент РФ Владимир Путин сообщил о достижении договоренностей о прекращении огня в Сирии и готовности правительства республики и вооруженной оппозиции начать переговоры. Начало дискуссий в столице Казахстана намечено на 23 января.