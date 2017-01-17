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ООН приостановила доставку помощи в Дейр-эз-Зор из-за боев

Международная панорама
17 января, 14:53 UTC+3 /Корр. ТАСС, Константин Прибытков
Представитель организации отметила, что партнеры Всемирной продовольственной программы не могут подвергать опасности жизни 60 добровольцев
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ЖЕНЕВА, 17 января. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП) приостановила доставку помощи по воздуху в сирийский город Дейр-эз-Зор из-за ожесточенных боевых действий. Об этом сообщила во вторник на брифинге в Женеве официальный представитель ВПП Беттина Люшер.

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"Мы приостановили операции по сбрасыванию грузов с самолетов в Дейр-эз-Зоре по мотивам безопасности. В районе приземления грузов и вокруг него сейчас идут тяжелые бои. То же самое происходит в тех частях города, где распределяется продовольствие",- отметила она.

Как пояснила Люшер, "партнеры ВПП на месте просто не могут подвергать опасности жизни 60 добровольцев, которые находятся в этой открытой зоне". По ее словам, проведение операции сейчас "слишком опасно". Представитель напомнила, что с момента начала гуманитарной акции в Дейр-эз-Зоре в апреле прошлого года всего было осуществлено 177 операций по сбрасыванию грузов, в ходе которых доставлено около 330 тысяч тонн продовольствия и предметов первой необходимости.

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Дейр-эз-Зор, где проживают сейчас около 200 тысяч человек, находится на осадном положении с 2014 года. 14 января бойцы сирийской армии и отряды ополченцев отбили атаки террористов группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России), уничтожив на подступах к городу свыше 30 боевиков. Как отмечал телеканал "Аль-Маядин", атака банд ИГ была самой массированной за последнее время.

По поступающим из района боев сообщениям, сражения идут в микрорайоне Мадинат-Уммаль на окраине города, в предместьях Рассафа, Эль-Макабир и Панорама, куда просочились банды ИГ, а также у моста на шоссе в Ракку. Войскам удалось вернуть под контроль дорогу, идущую из города к военному аэродрому, где находится основной форпост армии и ополченцев. Угроза окружения противником авиабазы снята. Поступают сообщения о больших потерях в рядах ИГ.

Штурм аэродрома и городских кварталов, находящихся под защитой сирийской армии, начался в субботу. Представитель командования ВС САР сообщил, что к Дейр-эз-Зору были заранее переброшены подкрепления. Террористы захватили армейские посты в пригороде Мухендисин и закрепились в ряде предместий.

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