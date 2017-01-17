Международный суд ООН подтвердил получение от Украины иска против России

ГААГА/МОСКВА, 17 января. /Корр. ТАСС Виталий Чугин/. Международный суд ООН получил от Украины иск против России. Об этом говорится в распространенном пресс-релизе инстанции.

"Иск касается предполагаемого нарушения Россией Международной конвенции о противодействии финансирования терроризма от 9 декабря 1999 года и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации от 21 декабря 1965 года, - уточнили в суде. - Оба государства являются участниками этих двух международных документов".

Обоснование иска

В своем иске Украина, в частности, утверждает, что вслед за "оранжевой" революцией 2004 года страна "подвергалась постоянно увеличивающемуся российскому давлению и унижению", а с 2014 года Российская Федерация якобы "усилила свое вмешательство в украинские дела до нового опасного уровня путем военного вторжения на Украину, финансирования террористических актов и нарушения прав миллионов украинских граждан". По мнению Украины, этими действиями Россия "нарушила фундаментальные принципы международного законодательства, включая те, которые вытекают из Международной конвенции о противодействии финансирования терроризма".

Кроме того, в своем иске Украина заявляет, что в Крыму Российская Федерация "беспардонно игнорирует Устав ООН, захватив часть украинской суверенной территории военной силой". Согласно украинским властям, на этих территориях РФ "проводит целенаправленную кампанию по культурной чистке", нарушая тем самым Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Требования Киева

Требования Украины по Международной конвенции о противодействии финансирования терроризма заключаются в том, чтобы Россия была признана виновной в "нарушении вытекающих из конвенции обязательств, спонсировании терроризма и попустительстве в вопросе предотвращения финансирования терроризма." Украина также "просит суд обязать Российскую Федерацию выполнять свои обязательства в соответствии с конвенцией, в том числе путем прекращения всех форм поддержки ДНР и ЛНР и изъятия всего вооружения, предоставленного вооруженным группировкам". Кроме того, украинские власти требуют от России полной компенсации ущерба за сбитый над Донбассом малайзийский "Боинг" и обстрел гражданского населения в городах Волновакха, Мариуполь, Краматорск и Харьков.

Требования по Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации заключаются в том, чтобы суд признал Россию виновной в нарушении конвенции и обязал страну выполнять свои обязательства в соответствии с документом, в том числе путем полной защиты прав в Крыму крымских татар и этнических украинцев.

"Также 16 января 2017 года Украина направила требование о принятии обеспечительных мер, - отметили в Международном суде ООН. - В нем указывается, что целью требования является защита прав Украины до вынесения решения по делу по существу". В документе, в частности, содержится призыв к суду потребовать от Российской Федерации "воздержаться от любых действий, которые могли бы усугубить или обострить разногласия" в соответствии с двумя конвенциями.

Позиция Москвы

В связи с подачей Украиной иска в Международный суд ООН по обвинению в нарушении конвенций о противодействии финансирования терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации МИД России заявил сегодня, что данный шаг Киева преследует сиюминутные политические интересы.

"Очевидно, что и в отношении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации Киев не заинтересован в реальной защите людей или соблюдении договоров, - считают в российском дипведомстве. - Обращение против Российской Федерации в Международный суд преследует лишь сиюминутные политические интересы. Российская Федерация намерена использовать доступные средства правовой защиты".

Кроме того, как подчеркнули в МИД, "Российская Федерация всегда решительно осуждала любые проявления терроризма и активно борется с ним". "Естественно, мы самым внимательным образом подходим к соблюдению своих обязательств в данной сфере. Российская Федерация искренне пыталась разобраться в сути претензий украинской стороны, добросовестно проверяя ее заявления, однако столкнулась со стойким нежеланием украинских ведомств вести предметный диалог и в конечном счете односторонним разрывом консультаций украинской стороной", - говорится в комментарии.

"Перспектива организации на основании соглашения сторон нейтрального международного арбитража, который мог бы разобраться в ситуации, также не устроила Киев. Очевидно, основной - если не единственной - целью Украины изначально являлось не урегулирование каких-либо разногласий, а поиск повода для обращения против Российской Федерации в Международный суд", - подчеркивается в комментарии.

При этом, по мнению МИД РФ, "Украина не представила подтверждений своей позиции о том, что имеют место обстоятельства, подпадающие под конвенцию".

В связи с подачей Киевом иска в Международный суд ООН в дипведомстве еще раз подчеркнули, что Россия, являясь многонациональным, многоконфессиональным государством, придает большое значение вопросу исполнения своих обязательств по Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Гармоничное развитие межнациональных отношений находится в центре внимания российских государственных органов, отметили в министерстве. "В этой связи мы серьезно относимся к любым вопросам, которые могут возникать в связи с реализацией Конвенции, у кого бы они ни возникали", - говорится в комментарии.