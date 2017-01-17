Поклонская: Порошенко отвлекает внимание от разрухи на Украине иском против РФ

Биатлонисты потребовали от IBU увеличить штраф за употребление допинга до €1 млнСпорт 17 января, 17:19
В заповеднике "Пасвик" открыли визит-центрСоциальная ответственность 17 января, 17:10
Суд признал законным арест Мары Багдасарян за уклонение от обязательных работПроисшествия 17 января, 17:04
СМИ: "Барселона" и "Атлетико" заинтересованы в приобретении Диего КостыСпорт 17 января, 17:03
Минюст РФ: ЕСПЧ неоправданно применил понятие "частной жизни" к "закону Димы Яковлева"Политика 17 января, 17:00
Футболист Санья оштрафован на £40 тыс. за комментарий в соцсетиСпорт 17 января, 16:56
Что прикроют северные бастионы РоссииАрмия и ОПК 17 января, 16:53
FIS проверит правомерность выступления в Удмуртии отстраненного лыжника ВылегжанинаСпорт 17 января, 16:52
Где и как купаться на Крещение, чтобы не заболеть: советы спасателей и моржейОбщество 17 января, 16:44
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 января. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Президент Украины Петр Порошенко иском против России лишь пытается отвлечь внимание от внутренних проблем. Такое мнение ТАСС высказала депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская.
"На Украине сегодня попираются и нарушаются права, закрепленные во Всеобщей декларации прав человека и уставе ООН. А забвение основных прав и свобод ведет страну к бедственной социально-политической и экономической ситуации. И чтобы отвлечь недовольство народа от внутренних проблем, руководители этого государства фокусируют гнев на выдуманных внешних врагах, чтобы народ не спросил с них самих за разруху и кровопролитие", - сказала Поклонская.
По ее выражению, Порошенко "попутал понятия". При этом депутат предложила ему съездить на Донбасс и посмотреться в зеркало.
"Если он сможет увидеть там свое отражение, то пусть честно себе ответит на вопрос: можно ли назвать Украину государством, уважающим права человека и основные свободы? И когда он честно ответит, писать не иск в суд ООН в Гааге, а явку с повинной. И начать можно с таких слов: "грубейшим образом попирая слова человека, действуя из корыстных побуждений и в интересах третьих лиц", - добавила она.
Как сообщал ТАСС, в понедельник министерство иностранных дел Украины подало против РФ иск в Международный суд ООН по обвинению в нарушении двух конвенций.
В частности, Киев утверждает, что Россия якобы нарушает Конвенцию о противодействии финансирования терроризма "путем предоставления оружия и других видов помощи незаконным вооруженным формированием, совершивших ряд актов терроризма на территории Украины". Кроме того, украинская сторона обвиняет Россию в нарушении Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, "участвуя в кампании дискриминации нерусских общин, проживающих на оккупированной территории Крымского полуострова, в частности, сообществ этнических украинцев и крымских татар".
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил во вторник в беседе с корреспондентом ТАСС, что иск Киева "не имеет перспектив ни по формальным, ни по содержательным признакам".