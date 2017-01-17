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Поклонская: Порошенко отвлекает внимание от разрухи на Украине иском против РФ

Политика
17 января, 15:54 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ /Корр. ТАСС, Татьяна Кузнецова
По словам экс-прокурора Крыма, на Украине попираются права человека, и действия президента страны продиктованы желанием отвлечь недовольство народа от внутренних проблем
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Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская

Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская

© Александр Шалгин/пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 января. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Президент Украины Петр Порошенко иском против России лишь пытается отвлечь внимание от внутренних проблем. Такое мнение ТАСС высказала депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская.

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"На Украине сегодня попираются и нарушаются права, закрепленные во Всеобщей декларации прав человека и уставе ООН. А забвение основных прав и свобод ведет страну к бедственной социально-политической и экономической ситуации. И чтобы отвлечь недовольство народа от внутренних проблем, руководители этого государства фокусируют гнев на выдуманных внешних врагах, чтобы народ не спросил с них самих за разруху и кровопролитие", - сказала Поклонская.

По ее выражению, Порошенко "попутал понятия". При этом депутат предложила ему съездить на Донбасс и посмотреться в зеркало.

"Если он сможет увидеть там свое отражение, то пусть честно себе ответит на вопрос: можно ли назвать Украину государством, уважающим права человека и основные свободы? И когда он честно ответит, писать не иск в суд ООН в Гааге, а явку с повинной. И начать можно с таких слов: "грубейшим образом попирая слова человека, действуя из корыстных побуждений и в интересах третьих лиц", - добавила она.

Как сообщал ТАСС, в понедельник министерство иностранных дел Украины подало против РФ иск в Международный суд ООН по обвинению в нарушении двух конвенций.

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В частности, Киев утверждает, что Россия якобы нарушает Конвенцию о противодействии финансирования терроризма "путем предоставления оружия и других видов помощи незаконным вооруженным формированием, совершивших ряд актов терроризма на территории Украины". Кроме того, украинская сторона обвиняет Россию в нарушении Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, "участвуя в кампании дискриминации нерусских общин, проживающих на оккупированной территории Крымского полуострова, в частности, сообществ этнических украинцев и крымских татар".

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил во вторник в беседе с корреспондентом ТАСС, что иск Киева "не имеет перспектив ни по формальным, ни по содержательным признакам".

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Персоны
Порошенко, Петр Алексеевич Поклонская, Наталья Владимировна
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