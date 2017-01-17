Суд Украины отказался изменить место слушания дела Януковича о госизмене

КИЕВ, 17 января. /ТАСС/. Высший специализированный суд Украины отказался удовлетворить ходатайство защиты экс-президента Виктора Януковича о переносе слушаний из Печерского районного суда Киева в другой. Адвокаты просили изменить место рассмотрения дела, так как уверены в давлении на Печерский суд со стороны Генеральной прокуратуры Украины.

"Суд принимал окончательное решение, где будет рассматриваться ходатайство следователя о разрешении на заочное досудебное расследование по делу о госизмене. Суд отказал в ходатайстве об изменении подсудности данного дела, приняв решение, что его должен слушать Печерский районный суд Киева", - сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС адвокат Виктора Януковича Виталий Сердюк.

По его мнению, смена места слушаний была необходима, так как Печерский суд находится под постоянным давлением Генпрокуратуры и поэтому не может принять законное решение.

Адвокат считает, что в любом случае дело будет интересным для Украины. Он пояснил, что в его рамках Печерский суд будет устанавливать факт наличия президентских полномочий у Януковича на 1 марта 2014 года, факт противоправного силового лишения его данных полномочий, события февраля-марта 2014 года в Крыму, реакцию на эти обстоятельства лиц, которые на то время были у власти и принимали решения.

Защита Януковича обещает в рамках рассмотрения дела вызвать на допросы, кроме прочих, действующего главу Верховной рады Украины Андрея Парубия, экс-премьера Арсения Яценюка, нынешнего главу Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александра Турчинова и других, которые, по мнению Сердюка, бездействовали в то время, когда в 2014 году обострилась ситуация в Крыму и в дальнейшем полуостров вышел из состава Украины.

Ранее защита Януковича подала в Главную военную прокуратуру (ГПУ) ходатайство о необходимости допроса по делу о госизмене главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса.

Дата следующего заседания по делу Януковича пока неизвестна. Сердюк пообещал, что в дальнейшем защита обязательно повторно будет ходатайствовать о допросе экс-президента в режиме видеоконференции, в чем ранее Печерский районный суд уже отказывал.

В свою очередь, по результатам суда прокурор отдела Главной военной прокуратуры Украины Руслан Кравченко заявил, что поданное ходатайство защиты о смене подсудности дела необоснованно. Кроме прочего, он также напомнил, что санкция статьи о государственной измене предполагает пожизненное заключение.

Дело о госизмене

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко 28 ноября во время судебного заседания по делу сотрудников спецподразделения "Беркут", подозреваемых в преступлениях против участников "майдана", зачитал уведомление об открытии уголовного дела против Януковича, который обвиняется в государственной измене.

В Печерском районном суде Киева в декабре 2016 года в течение нескольких дней рассматривалось ходатайство следователя военной прокуратуры о предоставлении разрешения на проведение в отношении Януковича процедуры заочного досудебного расследования по делу о госизмене. В настоящий момент рассмотрение этого ходатайства перенесено на неопределенный срок.