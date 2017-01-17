Большинство американцев выступает за нормализацию отношений с РФ

НЬЮ-ЙОРК, 17 января. /ТАСС/. Большинство американцев выступает за нормализацию отношений с Россией и не поддерживает ужесточения против нее санкций со стороны США. Об этом свидетельствуют опубликованные результаты опроса, проведенного телекомпанией CNN и социологической службой ORC.

Как показало исследование, "56% американцев считают, что США, несмотря на сложившуюся ситуацию, должны продолжить усилия по улучшению отношений с Россией, а не предпринимать против нее жестких экономических и дипломатических шагов". В то же время опрос показал, что лишь 12% американцев положительно относятся к президенту России Владимиру Путину. При этом среди республиканцев значительно больше тех, кто симпатизирует ему, чем среди демократов (23% против 4%).

Как сообщила CNN, 58% участников опроса убеждены, что хакерские атаки на серверы Национального комитета Демократической партии США не повлияли на исход президентских выборов, победителем которых стал республиканец Дональд Трамп.

Администрация Барака Обамы и спецслужбы США обвинили в кибернападениях на компьютерные системы Демпартии хакеров, связанных с российским правительством. Однако, как показал опрос, в американском обществе далеко не все верят в выводы разведки США: 43% оценивают их достоверность как "очень вероятную", 32% скорее доверяют им, чем нет, а 24% им не верят. Согласно опросу, демократы, потерпевшие поражение на выборах, больше доверяют своим спецслужбам, чем республиканцы (соответственно 74% и 17%).

В начале 2017 года спецслужбы США опубликовали доклад, в котором якобы содержатся доказательства причастности РФ к хакерским атакам на серверы Демократической партии. В документе утверждается, что конфиденциальные сведения были переданы организации WikiLeaks, интернет-сайту DCLeaks.com и хакеру Guccifer 2.0 Главным управлением Генерального штаба Вооруженных сил РФ. Позже на слушаниях в Конгрессе директор национальной разведки США Джеймс Клэппер сообщил, что в подготовке доклада участвовали ЦРУ, ФБР и Агентство национальной безопасности. Москва отвергла эти обвинения.

Опрос с участием тысячи взрослых граждан США проводился CNN и ORC с 12 по 15 января. Допустимая погрешность при подведении итогов составила плюс-минус 3%.