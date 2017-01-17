Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.01:
$ 59.4
€ 63.29
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Большинство американцев выступает за нормализацию отношений с РФ

Международная панорама
17 января, 16:33 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 17, января. /ТАСС
Более половины респондентов не считают нужным оказывать санкционное давление на Россию
Материал из 1 страницы
© REUTERS/Eduardo Munoz

НЬЮ-ЙОРК, 17 января. /ТАСС/. Большинство американцев выступает за нормализацию отношений с Россией и не поддерживает ужесточения против нее санкций со стороны США. Об этом свидетельствуют опубликованные результаты опроса, проведенного телекомпанией CNN и социологической службой ORC.

Как показало исследование, "56% американцев считают, что США, несмотря на сложившуюся ситуацию, должны продолжить усилия по улучшению отношений с Россией, а не предпринимать против нее жестких экономических и дипломатических шагов". В то же время опрос показал, что лишь 12% американцев положительно относятся к президенту России Владимиру Путину. При этом среди республиканцев значительно больше тех, кто симпатизирует ему, чем среди демократов (23% против 4%).

Смотрите также
Опрос: отношение американцев к России сильно политизировано

Как сообщила CNN, 58% участников опроса убеждены, что хакерские атаки на серверы Национального комитета Демократической партии США не повлияли на исход президентских выборов, победителем которых стал республиканец Дональд Трамп.

Администрация Барака Обамы и спецслужбы США обвинили в кибернападениях на компьютерные системы Демпартии хакеров, связанных с российским правительством. Однако, как показал опрос, в американском обществе далеко не все верят в выводы разведки США: 43% оценивают их достоверность как "очень вероятную", 32% скорее доверяют им, чем нет, а 24% им не верят. Согласно опросу, демократы, потерпевшие поражение на выборах, больше доверяют своим спецслужбам, чем республиканцы (соответственно 74% и 17%).

В начале 2017 года спецслужбы США опубликовали доклад, в котором якобы содержатся доказательства причастности РФ к хакерским атакам на серверы Демократической партии. В документе утверждается, что конфиденциальные сведения были переданы организации WikiLeaks, интернет-сайту DCLeaks.com и хакеру Guccifer 2.0 Главным управлением Генерального штаба Вооруженных сил РФ. Позже на слушаниях в Конгрессе директор национальной разведки США Джеймс Клэппер сообщил, что в подготовке доклада участвовали ЦРУ, ФБР и Агентство национальной безопасности. Москва отвергла эти обвинения.

Опрос с участием тысячи взрослых граждан США проводился CNN и ORC с 12 по 15 января. Допустимая погрешность при подведении итогов составила плюс-минус 3%.

Смотрите также

Опрос: около 82% американцев видят в РФ угрозу для США
Опрос: уровень положительного отношения к РФ среди американцев упал до отметки 1986 года
Штаб Трампа потребовал от Обамы доказательств причастности РФ к кибератакам

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Страны
США
В других СМИ
Реклама
Фото
10
AP: жертвами двух взрывов в Кабуле стали около 40 человек
13
Теракт в Иерусалиме: грузовик врезался в группу молодых людей
10
"Убийство мирных людей в разгар новогоднего праздника": политики о теракте в Стамбуле
Интересное
Бенедикт Камбербэтч (Шерлок Холмс) и Мартин Фриман (доктор Джон Ватсон)
The Final Problem: как и почему в Сеть попала последняя серия "Шерлока"
Зеркало, воск, кольцо и другие способы узнать будущее: инструкция по святочным гаданиям
Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Си Цзиньпин пообещал содействовать урегулированию кризиса на Украине
2
Путин: заказчики доклада об имеющемся у РФ компромате на Трампа "хуже проституток"
3
Россия выступает за сохранение внеблокового и нейтрального статуса Молдавии
4
СМИ: Минтруд прогнозирует рост реальных зарплат в 2017 году
5
Полиция задержала напавшего на ночной клуб в новогоднюю ночь в Стамбуле
6
Сирийские войска перешли в контратаку в районе Дейр-эз-Зора и Пальмиры
7
Минздрав не предлагал разрешить скорым таранить блокирующие автомобили
Темы дня
Реклама