Юнкер посоветовал Трампу не призывать страны ЕС выйти из сообщества

БЕРЛИН, 18 января. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Председатель Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер сдержанно оценивает перспективы сотрудничества ЕС с США при Дональде Трампе. "Я не особенно рад его избранию, но мы уживемся с ним", - заявил глава ЕК в интервью радиостанции Bayerischer Rundfunk, выдержки из которого сегодня опубликовало агентство DPA.

"Неизвестно, в каком направлении будет двигаться американский президент, - подчеркнул Юнкер. - Нельзя выявить разницу между тем, что он предлагал, используя импозантную предвыборную риторику, и тем, что он сейчас представит миру в качестве политического предложения", - сказал председатель ЕК. "Нам придется подождать", - считает Юнкер.

Отвечая на вопрос, не опасается ли он того, что после Великобритании и другие члены ЕС захотят покинуть сообщество, Юнкер отметил, что не испытывает беспокойства на этот счет. "И Трампу не следует напрямую призывать их это сделать. Мы ведь не призываем Огайо выйти из состава Соединенных Штатов", - подчеркнул глава Еврокомиссии.

В опубликованном ранее интервью газетам Bild и Times Трамп заявил, что выход Великобритании из состава ЕС принесет Лондону большую выгоду, несмотря на первоначальные сложности. По его словам, учитывая, что в ЕС доминирует ФРГ, британцы поступили мудро, проголосовав за Brexit.

"Вы смотрите на ЕС, а видите Германию. Фактически это (ЕС) инструмент для Германии. Именно поэтому я считаю, что Великобритания была столь мудра, решив выйти", - сказал Трамп. Он также заявил в интервью, что некоторые другие страны ЕС тоже могут выйти из него вслед за Великобританией.