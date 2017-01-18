Кандидат в постпреды США при ООН: Трамп не собирается вводить регистрацию мусульман

ВАШИНГТОН, 18 января. /ТАСС/. Кандидат на должность постоянного представителя США при ООН Никки Хейли сообщила, что новая администрация не собирается вводить обязательную регистрацию мусульман на территории страны. С таким заявлением она выступила на слушаниях в комитете Сената Конгресса США по иностранным делам, где утверждалась ее кандидатура.

"Его (Трампа) администрация и я не считаем, что необходимо вводить какой-либо реестр на основе религиозных убеждений, - отметила она. - Но нам необходимо знать, какие страны представляют из себя угрозу, и к приезжающим из них нам нужно относится с осторожностью и проверять их".

Хейли отвергла введение каких-либо списков для регистрации въезжающих мусульман.

Во время предвыборной кампании Трамп заявлял, что Вашингтон должен запретить всем без исключения мусульманам из других стран въезжать на территорию США. Впоследствии он изменил свою позицию, отметив, что Соединенным Штатам следует ввести запрет на въезд лишь для тех приверженцев ислама, которые прибывают из стран, где отмечается высокая террористическая активность.