Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.01:
$ 59.18
€ 63.23
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кандидат в постпреды США при ООН: Трамп не собирается вводить регистрацию мусульман

Международная панорама
18 января, 20:51 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 18, января. /ТАСС
Никии Хейли, в частности, отвергла введение каких-либо списков для регистрации въезжающих на территорию Штатов мусульман
Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 18 января. /ТАСС/. Кандидат на должность постоянного представителя США при ООН Никки Хейли сообщила, что новая администрация не собирается вводить обязательную регистрацию мусульман на территории страны. С таким заявлением она выступила на слушаниях в комитете Сената Конгресса США по иностранным делам, где утверждалась ее кандидатура.

Смотрите также

Республиканская партия: Трамп не планирует вводить регистрацию мусульман в США
Власти Нью-Йорка не будут помогать Трампу в депортации нелегальных иммигрантов
Мэр Нью-Йорка выразил озабоченность по поводу инициатив Трампа в сфере иммиграции

"Его (Трампа) администрация и я не считаем, что необходимо вводить какой-либо реестр на основе религиозных убеждений, - отметила она. - Но нам необходимо знать, какие страны представляют из себя угрозу, и к приезжающим из них нам нужно относится с осторожностью и проверять их".

Хейли отвергла введение каких-либо списков для регистрации въезжающих мусульман.

Во время предвыборной кампании Трамп заявлял, что Вашингтон должен запретить всем без исключения мусульманам из других стран въезжать на территорию США. Впоследствии он изменил свою позицию, отметив, что Соединенным Штатам следует ввести запрет на въезд лишь для тех приверженцев ислама, которые прибывают из стран, где отмечается высокая террористическая активность.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Хейли, Никки Трамп, Дональд
Темы
Победа Трампа на выборах в США
Страны
США
В других СМИ
Реклама
Фото
10
AP: жертвами двух взрывов в Кабуле стали около 40 человек
13
Теракт в Иерусалиме: грузовик врезался в группу молодых людей
10
"Убийство мирных людей в разгар новогоднего праздника": политики о теракте в Стамбуле
Интересное
С крестом и тараном: скорой помощи могут разрешить пробивать себе путь
Зеркало, воск, кольцо и другие способы узнать будущее: инструкция по святочным гаданиям
Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СК назвал приоритетную версию причины покушения на бизнесмена в центре Москвы
2
WP: Трамп придумал слоган для президентской гонки 2020 года
3
В Лондон прибыл первый грузовой поезд из Китая
4
Си Цзиньпин высказался за новые отношения c США и стратегическое партнерство с РФ
5
Обама: в интересах США и мира иметь конструктивные отношения с РФ
6
WSJ: Порошенко рассчитывает встретиться с Трампом в феврале
7
Эрнст прокомментировал претензии к новогодним телешоу
Темы дня
Реклама