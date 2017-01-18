Трамп озабочен решением о помиловании информатора WikiLeaks Мэннинга

НЬЮ-ЙОРК, 18 января. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Избранный президент США Дональд Трамп озабочен решением президента Барака Обамы смягчить приговор информатору организации WikiLeaks Брэдли Мэннингу. Об этом заявил на регулярном брифинге Шон Спайсер, выдвинутый Дональдом Трампом на пост пресс-секретаря Белого дома.

"Этот человек был осужден за шпионаж и приговорен к 30 годам тюремного заключения, - отметил он. - После недавних возмутительных случаев утечки информации странно видеть, как получает помилование человек, выдавший секреты своей страны и осужденный военным трибуналом. Это вызывает разочарование и серьезное беспокойство, в особенности в связи с вопросом о том, как именно следует обращаться с секретной информацией, а также с теми, кто допускает утечку информации в ущерб нашей стране".

По мнению Спайсера, "особенно поразительны двойные стандарты, когда демократы яростно осуждали недавние утечки информации и в то же время одобряют помилование человека, причастного к утечкам секретной информации".

Аналитик военной разведки Мэннинг, имевший звание рядового первого класса сухопутных войск, был арестован на военной базе США в Кувейте в 2010 году. Он передал WikiLeaks более 700 тыс. военных и дипломатических документов, а также видеофайлы, касающиеся военной операции США в Ираке в 2009-2010 годах. Это стало самой крупной утечкой секретной информации в истории США.

Приговор ему был вынесен военным судом США на базе Форт-Мид в штате Мэриленд 21 августа 2013 года. За решеткой осужденному предстояло провести 31 год и шесть месяцев, но по решению президента США Барака Обамы, о котором было объявлено во вторник, он выйдет на свободу уже 17 мая этого года.

После суда Мэннинг заявил о намерении сменить пол и с разрешения властей в 2013 году начал гормональную терапию, взяв имя Челси.