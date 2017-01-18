Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.01:
$ 59.18
€ 63.23
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Трамп озабочен решением о помиловании информатора WikiLeaks Мэннинга

Международная панорама
18 января, 21:30 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Игорь Борисенко
Представитель избранного президента США сообщил, что после недавних случаев утечки информации странно видеть помилование человека, выдавший секреты своей страны
Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 18 января. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Избранный президент США Дональд Трамп озабочен решением президента Барака Обамы смягчить приговор информатору организации WikiLeaks Брэдли Мэннингу. Об этом заявил на регулярном брифинге Шон Спайсер, выдвинутый Дональдом Трампом на пост пресс-секретаря Белого дома.

Смотрите также
Обама смягчил приговор информатору WikiLeaks Брэдли Мэннингу

"Этот человек был осужден за шпионаж и приговорен к 30 годам тюремного заключения, - отметил он. - После недавних возмутительных случаев утечки информации странно видеть, как получает помилование человек, выдавший секреты своей страны и осужденный военным трибуналом. Это вызывает разочарование и серьезное беспокойство, в особенности в связи с вопросом о том, как именно следует обращаться с секретной информацией, а также с теми, кто допускает утечку информации в ущерб нашей стране".

По мнению Спайсера, "особенно поразительны двойные стандарты, когда демократы яростно осуждали недавние утечки информации и в то же время одобряют помилование человека, причастного к утечкам секретной информации".

Аналитик военной разведки Мэннинг, имевший звание рядового первого класса сухопутных войск, был арестован на военной базе США в Кувейте в 2010 году. Он передал WikiLeaks более 700 тыс. военных и дипломатических документов, а также видеофайлы, касающиеся военной операции США в Ираке в 2009-2010 годах. Это стало самой крупной утечкой секретной информации в истории США.

Приговор ему был вынесен военным судом США на базе Форт-Мид в штате Мэриленд 21 августа 2013 года. За решеткой осужденному предстояло провести 31 год и шесть месяцев, но по решению президента США Барака Обамы, о котором было объявлено во вторник, он выйдет на свободу уже 17 мая этого года.

После суда Мэннинг заявил о намерении сменить пол и с разрешения властей в 2013 году начал гормональную терапию, взяв имя Челси.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Победа Трампа на выборах в США Смягчение приговора Брэдли Мэннингу
Персоны
Спайсер, Шон Трамп, Дональд
Страны
США
В других СМИ
Реклама
Фото
10
AP: жертвами двух взрывов в Кабуле стали около 40 человек
13
Теракт в Иерусалиме: грузовик врезался в группу молодых людей
10
"Убийство мирных людей в разгар новогоднего праздника": политики о теракте в Стамбуле
Интересное
С крестом и тараном: скорой помощи могут разрешить пробивать себе путь
Зеркало, воск, кольцо и другие способы узнать будущее: инструкция по святочным гаданиям
Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СК назвал приоритетную версию причины покушения на бизнесмена в центре Москвы
2
WP: Трамп придумал слоган для президентской гонки 2020 года
3
В Лондон прибыл первый грузовой поезд из Китая
4
Си Цзиньпин высказался за новые отношения c США и стратегическое партнерство с РФ
5
Обама: в интересах США и мира иметь конструктивные отношения с РФ
6
WSJ: Порошенко рассчитывает встретиться с Трампом в феврале
7
Эрнст прокомментировал претензии к новогодним телешоу
Темы дня
Реклама