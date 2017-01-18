Президент Венесуэлы заявил о готовности к диалогу с оппозицией

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что готов к диалогу с оппозицией. Об этом он сказал на телеконференции, организованной в Москве посольством Венесуэлы в РФ.

"Мы готовы к диалогу, к взаимопониманию, - отметил президент. - Мы призываем оппозицию, чтобы они имели достаточно мужества, чтобы договариваться".

"Единственная альтернатива диалогу - это война, но мы не хотим войны, - подчеркнул Мадуро. - Процесс переговоров должен продолжаться. Важно, чтобы мы сели за стол переговоров и не было никаких предварительных условий. Чтобы мы работали на благо страны".

В конце октября 2016 года при содействии международных посредников началось общение между представителями исполнительной власти и оппозиционного "Блока демократического единства", контролирующего парламент. В ходе переговоров 11-12 ноября стороны достигли ряда договоренностей. Тем не менее после этого оппозиция отказалась участвовать в новых встречах с правительством.

Ранее венесуэльский парламент принял резолюцию об "оставлении поста" президентом. Верховный суд в связи с этим напомнил, что у Национальной ассамблеи нет полномочий, чтобы отстранить главу государства от власти, а позднее признал принятую резолюцию ничтожной.