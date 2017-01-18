Трамп начал работу над инаугурационной речью в конце 2016 года

НЬЮ-ЙОРК, 18 января. /Корр. ТАСС Алексей Качалин, Игорь Борисенко/. Дональд Трамп начал работу над своей инаугурационной речью три недели назад во время пребывания в штате Флорида. Об этом избранный президент США сообщил на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Writing my inaugural address at the Winter White House, Mar-a-Lago, three weeks ago. Looking forward to Friday. #Inauguration pic.twitter.com/S701FdTCQu — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 января 2017 г.

Он разместил свою фотографию за рабочим столом в одном из помещений своего поместья Мар-а-Лаго в городе Палм-Бич (штат Флорида), назвав его зимним Белым домом. "Пишу мое инаугурационное обращение в зимнем Белом доме - Мар-а-Лаго - три недели назад. С нетерпением жду пятницы (день инаугурации 20 января)", - написал республиканец.

В интервью телеканалу Fox News Трамп рассказал, что в начале своего выступления он поблагодарит всех приглашенных на церемонию своих преемников. "Я поблагодарю всех, всех присутствующих президентов, включая, кстати, Барака Обаму. Я поблагодарю Мишель (жену Барака Обамы), которая была очень добра к Меланье (жене Дональда Трампа) и Иванке (дочери Дональда Трампа)", - отметил избранный глава государства. Он счел целесообразным отдельно отметить, насколько хорошо и гостеприимно Обама с супругой принимали его ранее с женой в Белом доме.

Как сообщил ранее на регулярном брифинге Шон Спайсер, выдвинутый на пост пресс-секретаря Белого дома, Трамп 20 января намерен вновь подчеркнуть мысль о необходимости единства американцев.

Трамп намерен провести пробные читки своей речи

На брифинге 18 января Шон Спайсер сообщил, что Трамп сам пишет свою инаугурационную речь и сегодня намерен провести ее пробную читку.

"Дональд Трамп сам пишет свою инагурационную речь, - отметил Спайсер. - Ему помогают ближайшие помощники, но эта речь очень важна лично для него. Он продолжает работать над текстом. Сегодня он проведет пробную читку речи у себя в штаб-квартире, на это отведено время и в четверг".

По словам Спайсера, в инаугурационной речи "Трамп намерен представить свое видение того, куда движется Америка". "Для него это возможность лично изложить мнение о том, каким курсом он намерен следовать", - добавил он.

Как сообщил ранее в интервью телекомпании CNN специалист по истории института президентства в США Кристофер Бринкли, встречавшийся с Трампом для обсуждения церемоний инаугурации прежних президентов, избранный президент США хочет, чтобы его инаугурационная речь была короткой. "Он сказал, что она будет конкретной и что он сам ее пишет, - подчеркнул историк. - Трамп хочет, чтобы эта историческая речь была его произведением".

Торжества по случаю вступления в должность 45-го президента США Дональда Трампа будут проходить в Вашингтоне в течение трех дней - с четверга по субботу. Однако сама церемония инаугурации нового главы государства, которая состоится 20 января у стен Конгресса, обещает стать более короткой и деловой, чем у его предшественников.