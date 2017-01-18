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Кандидат в постпреды США при ООН назвала ошибкой резолюцию по израильским поселениям

Международная панорама
18 января, 23:12 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 18, января. /ТАСС
Никки Хейли заверила, что никогда не станет воздерживаться при голосовании в ООН, когда организация принимает меры, идущие вразрез с интересами и ценностями США
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ВАШИНГТОН, 18 января. /ТАСС/. Кандидат на должность постоянного представителя США при ООН Никки Хейли назвала принятую в декабре резолюцию против израильской поселенческой деятельности "ужасной ошибкой". С такими словами она выступила на слушаниях в комитете Сената Конгресса США по иностранным делам по утверждению ее кандидатуры.

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"Принятая в прошлом месяце резолюция ООН 2334 была ужасной ошибкой, - пояснила она. - Я никогда не буду воздерживаться при голосовании в ООН, когда та принимает меры, идущие вразрез с интересами и ценностями Соединенных Штатов".

Однако она поддержала обращение Конгресса к Израилю с просьбой не строить новых поселений на Западном берегу реки Иордан. "Мы должны позволить двум сторонам самим решать эти вопросы между собой, - считает губернатор штата Южная Каролина. - ООН поступает неправильно, когда вклинивается между ними. Ни в каком другом вопросе провал ООН не был настолько последовательным и возмутительным, как ее отрицательное отношение к нашему близкому союзнику Израилю".

Хейли подчеркнула, что принятая резолюция усложняет возможность достичь мира между конфликтующими сторонами.

23 декабря СБ ООН принял резолюцию 2334 с требованием к Израилю немедленно прекратить поселенческую деятельность на оккупированных палестинских территориях. Документ поддержали 14 стран - членов СБ, в то время как делегация США при голосовании воздержалась, не отреагировав на призывы еврейского государства заблокировать текст. Израиль уже заявил, что не будет выполнять положения резолюции ООН.

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Персоны
Хейли, Никки
Страны
США Израиль
Темы
Палестино-израильский конфликт
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