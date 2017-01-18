Южнокорейский суд отклонил запрос об аресте фактического главы Samsung

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Южнокорейский суд отклонил запрос следователей о задержании вице-президента и фактического главы группы компаний Samsung Ли Чжэ Ена по делу о коррупции в окружении отстраненной от должности главы государства Пак Кын Хе. Об этом сообщило агентство Reuters.

Такое постановление суда станет утешением для крупнейшей южнокорейской компании и самого Ли Чжэ Ёна, который является фактическим руководителем группы Samsung в связи с тяжелой болезнью своего отца, президента этой компании Ли Гон Хи, передает агентство.

Спецпрокурор Республики Корея Пак Ен Су направил запрос в суд о выдаче ордера на заключение под стражу вице- президента компании Samsung 16 января.

По версии следствия, именно Ли Чжэ Ен принимал решение об оказании финансовой поддержки Чхве Сун Силь - близкой подруге президента страны Пак Кын Хе - в обмен на различные уступки со стороны властей для более эффективного ведения бизнеса. В частности, корпорация перечислила более $18 млн на счета зарегистрированной в Германии фирмы, принадлежащей Чхве Сун Силь и ее дочери, за якобы оказанные этой компанией консультационные услуги, а также направляла крупные средства в созданные Чхве Сун Силь негосударственные фонды. По мнению следователей, взамен Samsung была предоставлена поддержка в осуществлении слияния ряда ее филиалов, главным держателем акций которых был государственный Пенсионный фонд.