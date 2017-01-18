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Обама в ближайшем будущем не собирается претендовать на выборные должности

Международная панорама
18 января, 23:27 UTC+3 ВАШИНГТОН 18, января. /ТАСС
Президент США намерен побыть в тишине и не слушать самого себя
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ВАШИНГТОН, 18 января. /ТАСС/. Уходящий президент США Барак Обама сообщил, что не собирается в обозримой перспективе претендовать на какие-либо выборные должности. Он рассказал о том, чем займется после окончания срока своего президентства в Белом доме на своей последней пресс-конференции на посту главы государства.

"Я не собираюсь в ближайшее время претендовать на какие-либо выборные должности, - отметил он. - Я хочу побыть немного в тишине, не слушать своих выступлений".

Обама подчеркнул, что может попробовать даже что-то написать. "Для меня важно выждать достаточно времени, чтобы проанализировать этот удивительный опыт (полученный на посту президента)", - рассказал нынешний хозяин Белого дома.

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"Я хочу потратить драгоценное время на моих девочек (Сашу и Малию - прим. ТАСС)", - заключил он.

Сразу после инаугурации, которая пройдет 20 января, Обама вместе с семьей отправится на отдых.

Также президент США сообщил, что ни одна из его дочерей не собирается заниматься политикой.

"Я думаю, что ни одна из них не намерена связывать свое будущее с политикой или искать его в политике", - отметил 44-й глава государства. По его словам, в таком настрое он усматривает "влияние их матери" Мишель Обамы.

Он рассказал, что для него Малия и Саша - "это действительно нечто особенное". "Они, взрослея, не переставали приятно удивлять меня каждый божий день", - заметил Обама, по словам которого, он и супруга "старались быть образцовыми отцом и матерью, чтобы девочки понимали, чего следует ожидать от своих будущих парней и мужей". Уходящий президент также раскрыл, что старался привить дочерям здравое отношение к неприятностям и шоковым событиям. "Мы старались научить их надеяться и понимать, что концом света является только настоящий конец света", - сказал он.

После восьми лет пребывания в Белом доме он переедет в частный особняк, арендованный в одном из респектабельных районов в центре Вашингтона. Как сообщал Обама, его семья собирается остаться в американской столице еще на пару лет, пока младшая дочь Саша не окончит школу. Старшая дочь Малия этой осенью начнет учиться в престижном Гарвардском университете в штате Массачусетс.

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