Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.01:
$ 59.18
€ 63.23
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Обама отверг слухи, что за демократов голосовали не обладающие избирательным правом люди

Международная панорама
19 января, 0:04 UTC+3
Уходящий президент США, напротив, посетовал, что слишком многие граждане не ходят на выборы
Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 19 января. /ТАСС/. Президент США Барак Обама в ходе своей прощальной пресс-конференции назвал "фальшивой новостью" предположения о том, что на ноябрьских выборах в США за демократов голосовали лица, не имеющие права голоса. По его словам, напротив, в США слишком многие граждане не ходят на выборы.

Смотрите также
Президент США Барак Обама
Более 60% американцев положительно оценили работу Обамы

"Вся эта идея мошенничества на выборах постоянно опровергается. Представление о том, что имеется большая группа лиц, не имеющих права голоса, но стремящихся принять участие в голосовании, это фальшивая новость", - сказал он.

"Наша проблема заключается в другом. У нас большая группа людей, которые наделены правом голоса, но не ходят на выборы", - резюмировал Обама.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Президентские выборы в США
Страны
США
Персоны
Обама, Барак
В других СМИ
Реклама
Фото
10
AP: жертвами двух взрывов в Кабуле стали около 40 человек
13
Теракт в Иерусалиме: грузовик врезался в группу молодых людей
10
"Убийство мирных людей в разгар новогоднего праздника": политики о теракте в Стамбуле
Интересное
С крестом и тараном: скорой помощи могут разрешить пробивать себе путь
Зеркало, воск, кольцо и другие способы узнать будущее: инструкция по святочным гаданиям
Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СК назвал приоритетную версию причины покушения на бизнесмена в центре Москвы
2
WP: Трамп придумал слоган для президентской гонки 2020 года
3
В Лондон прибыл первый грузовой поезд из Китая
4
Си Цзиньпин высказался за новые отношения c США и стратегическое партнерство с РФ
5
Обама: в интересах США и мира иметь конструктивные отношения с РФ
6
WSJ: Порошенко рассчитывает встретиться с Трампом в феврале
7
Эрнст прокомментировал претензии к новогодним телешоу
Темы дня
Реклама