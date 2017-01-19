Обама отверг слухи, что за демократов голосовали не обладающие избирательным правом люди

ВАШИНГТОН, 19 января. /ТАСС/. Президент США Барак Обама в ходе своей прощальной пресс-конференции назвал "фальшивой новостью" предположения о том, что на ноябрьских выборах в США за демократов голосовали лица, не имеющие права голоса. По его словам, напротив, в США слишком многие граждане не ходят на выборы.

"Вся эта идея мошенничества на выборах постоянно опровергается. Представление о том, что имеется большая группа лиц, не имеющих права голоса, но стремящихся принять участие в голосовании, это фальшивая новость", - сказал он.

"Наша проблема заключается в другом. У нас большая группа людей, которые наделены правом голоса, но не ходят на выборы", - резюмировал Обама.