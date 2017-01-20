Noticias MVS: президент Мексики хочет обсудить с Трампом экономику и контроль на границе

Леброн Джеймс примет участие в Матче звезд НБА в 13-й раз подрядСпорт 20 января, 3:42
Al Jazeera Balkans: ЕС не поддержал санкции США в отношении главы Республики СербскойМеждународная панорама 20 января, 2:13
ABC: умер сыгравший в "Твин Пиксе" и "Робокопе" актер Мигель ФеррерКультура 20 января, 2:09
Мексиканский наркобарон Хоакин Гусман экстрадирован в СШАМеждународная панорама 20 января, 1:55
ФК "Барселона" обыграл "Реал Сосьедад" в первом матче 1/4 финала Кубка ИспанииСпорт 20 января, 1:14
"Рома" победила "Сампдорию" и вышла в 1/4 финала Кубка Италии по футболуСпорт 20 января, 1:01
Telegraf: Кустурица открывает школу актерского мастерства в Республике СербскойКультура 20 января, 0:36
Сборная России сыграет против словенцев в 1/8 финала ЧМ по гандболуСпорт 20 января, 0:17
Дональд Трамп: человек, который хочет вернуть Америке величиеМеждународная панорама 20 января, 0:00
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МЕХИКО, 20 января. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Мексиканский лидер Энрике Пенья Ньето намерен в кратчайшие сроки после вступления Дональда Трампа на пост президента обсудить с ним ряд вопросов двустороннего сотрудничества. Об этом глава латиноамериканского государства сообщил в четверг журналистам после выступления в своей резиденции. Инаугурация Трампа состоится в пятницу, 20 января.
"В отношениях с США есть по меньшей мере две темы, которые находятся в двусторонней повестке, помимо экономических вопросов, занимающих центральное место, есть проблема миграции и установления гораздо более серьезного контроля на границе, чтобы избежать нелегального ввоза оружия в нашу страну, а также наличных денег, которые подпитывают картели", - цитирует Пенья Ньето радиостанция Noticias MVS.
Президент заверил, что мексиканские власти будут стараться иметь хорошие отношения с новой администрацией США, однако всегда будут защищать интересы латиноамериканской страны и ее жителей.
Члены правительства Мексики на следующей неделе отправятся на переговоры с представителями новой администрации США. Об этом говорится в распространенном в четверг вечером заявлении министерства иностранных дел латиноамериканской страны.
Глава внешнеполитического ведомства Луис Видегарай Касо и министр экономики Ильдефонсо Гуахардо уже 25 и 26 января проведут серию встреч в Вашингтоне.
"Целью визита станет обсуждение текущего состояния и будущего двусторонних отношений по всем направлениям, особенно в сферах безопасности, миграции и торговли", - отмечается в документе мексиканского МИД. Переговоры пройдут с "главой администрации президента США Райнсом Прибасом, старшим советником президента Джаредом Кушнером, старшим советником президента Стивеном Бэнноном, главой Национального совета по экономике Гэри Коном, главой Национального совета по торговле Питером Наварро и советником по национальной безопасности Майклом Флинном".
Министр финансов и государственного кредита Мексики Хосе Антонио Меаде в понедельник заявил, что Мехико рассчитывает уже в ближайшее время начать общение с новой администрацией США, чтобы вернуть определенность в двусторонние отношения. США занимают первое место среди торговых партнеров Мексики. Двусторонний товарооборот в 2015 году превысил $530 млрд.
На минувшей неделе Пенья Ньето признал, что "в мире существует большая неопределенность относительно того, какие шаги" предпримет новая администрация США, и это "бьет по всем экономикам, и, возможно, сильнее всего по соседней стране, как в нашем случае". Он также отметил, что Мехико рассчитывает иметь хорошие отношения с Вашингтоном после вступления Трампа на пост президента, однако не станет платить за строительство стены на границе.