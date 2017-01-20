Noticias MVS: президент Мексики хочет обсудить с Трампом экономику и контроль на границе

МЕХИКО, 20 января. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Мексиканский лидер Энрике Пенья Ньето намерен в кратчайшие сроки после вступления Дональда Трампа на пост президента обсудить с ним ряд вопросов двустороннего сотрудничества. Об этом глава латиноамериканского государства сообщил в четверг журналистам после выступления в своей резиденции. Инаугурация Трампа состоится в пятницу, 20 января.

"В отношениях с США есть по меньшей мере две темы, которые находятся в двусторонней повестке, помимо экономических вопросов, занимающих центральное место, есть проблема миграции и установления гораздо более серьезного контроля на границе, чтобы избежать нелегального ввоза оружия в нашу страну, а также наличных денег, которые подпитывают картели", - цитирует Пенья Ньето радиостанция Noticias MVS.

Президент заверил, что мексиканские власти будут стараться иметь хорошие отношения с новой администрацией США, однако всегда будут защищать интересы латиноамериканской страны и ее жителей.

Визит в Вашингтон

Члены правительства Мексики на следующей неделе отправятся на переговоры с представителями новой администрации США. Об этом говорится в распространенном в четверг вечером заявлении министерства иностранных дел латиноамериканской страны.

Глава внешнеполитического ведомства Луис Видегарай Касо и министр экономики Ильдефонсо Гуахардо уже 25 и 26 января проведут серию встреч в Вашингтоне.

"Целью визита станет обсуждение текущего состояния и будущего двусторонних отношений по всем направлениям, особенно в сферах безопасности, миграции и торговли", - отмечается в документе мексиканского МИД. Переговоры пройдут с "главой администрации президента США Райнсом Прибасом, старшим советником президента Джаредом Кушнером, старшим советником президента Стивеном Бэнноном, главой Национального совета по экономике Гэри Коном, главой Национального совета по торговле Питером Наварро и советником по национальной безопасности Майклом Флинном".

Министр финансов и государственного кредита Мексики Хосе Антонио Меаде в понедельник заявил, что Мехико рассчитывает уже в ближайшее время начать общение с новой администрацией США, чтобы вернуть определенность в двусторонние отношения. США занимают первое место среди торговых партнеров Мексики. Двусторонний товарооборот в 2015 году превысил $530 млрд.

На минувшей неделе Пенья Ньето признал, что "в мире существует большая неопределенность относительно того, какие шаги" предпримет новая администрация США, и это "бьет по всем экономикам, и, возможно, сильнее всего по соседней стране, как в нашем случае". Он также отметил, что Мехико рассчитывает иметь хорошие отношения с Вашингтоном после вступления Трампа на пост президента, однако не станет платить за строительство стены на границе.