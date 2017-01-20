В Саудовскую Аравию доставлен бывший узник спецтюрьмы США в Гуантанамо

КАИР, 20 января. /Корр. ТАСС Александр Елистратов/. Бывший узник американской спецтюрьмы в Гуантанамо на Кубе доставлен в Саудовскую Аравию. Об этом сообщило МВД королевства.

В специальном заявлении говорится, что "в четверг вечером в Саудовскую Аравию прибыл ее подданный Джебран аль-Кахтани, ранее находившийся в заключении в Гуантанамо". Отмечается, что бывшему узнику спецтюрьмы "была организована встреча и предоставлены все возможные послабления при его оформлении по прибытии".

Аль-Кахтани - первый саудовский подданный среди уже отправленных в королевство бывших заключенных спецтюрьмы США на Кубе. В начале января в Саудовскую Аравию были переправлены четыре бывших узника Гуантанамо - йеменцы по национальности. Тогда МВД сообщило, что согласно действующим в королевстве правилам прибывшие в страну смогут присоединиться к специальной программе Центра по реабилитации и оказанию помощи.

Все доставленные на территорию Саудовской Аравии заключенные - часть группы из 19 человек, которые должны быть распределены из Гуантанамо в четыре страны до вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа. Другие государства, в которые до этого срока должны быть переправлены другие заключенные, не называются.

Ранее Белый дом объявил, что до окончания срока полномочий Обамы несколько узников американской спецтюрьмы на Кубе будут переведены оттуда в другие места. Избранный президент Трамп по этому поводу высказал мнение, что перевод заключенных из Гуантанамо следует прекратить, поскольку это "крайне опасные люди, которым не следует позволять вновь возвращаться на поле боя".

Спецтюрьма на базе ВМС США в Гуантанамо была создана республиканской администрацией Джорджа Буша-младшего в 2002 году для лиц, подозреваемых в причастности к террористической деятельности. Они свозятся туда со всего мира и содержатся там бессрочно, есть данные о применении к ним пыток. Все это навлекает на США критику международных правозащитных организаций. Действующий президент США Барак Обама еще до своего прихода к власти обещал закрыть спецтюрьму.