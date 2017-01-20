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Al Jazeera Balkans: ЕС не поддержал санкции США в отношении главы Республики Сербской

Международная панорама
20 января, 2:13 UTC+3 БЕЛГРАД /Корр. ТАСС, Павел Бушуев
Соответствующее решение было принято в ходе встречи рабочей группы дипломатов из стран ЕС
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Президент Республики Сербской Милорад Додик

Президент Республики Сербской Милорад Додик

© EPA/VLADIMIR STOJKOVIC

БЕЛГРАД, 20 января. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Американские санкции в отношении президента Республики Сербской (РС) Милорада Додика не поддержала ни одна из стран Европейского союза. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera Balkans со ссылкой на свои источники в Брюсселе.

Сообщается, что 19 января состоялась очередная встреча рабочей группы дипломатов стран ЕС, при этом обсуждалась реакция Евросоюза на санкции в отношении Додика. "Хотя дипломаты завершили встречу, единогласно сойдясь во мнении, что необходимо и дальше внимательно следить за развитием событий в РС, ни один из них не предложил присоединиться к американским санкциям", - говорится в сообщении.

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Ранее Минфин США объявил о введении санкций против Додика на основании исполнительного указа, позволяющего "вводить санкции против лиц и организаций, которые подрывают или могут подорвать рамочное мирное соглашение от 1995 года" (Дейтонские соглашения). По мнению Вашингтона, Додик "активно препятствовал" реализации данного документа. "Милорад Додик представляет собой значительную угрозу для суверенитета и территориальной целостности Боснии и Герцеговины. Сегодняшнее решение подчеркивает приверженность США Дейтонским соглашениям и подкрепляет международные усилия, направленные на европейскую интеграцию страны", - говорится в заявлении Минфина.

Эксперты разного уровня заговорили о возможности введения европейских и американских санкций против Додика сразу после организации им 25-го Дня независимости Республики Сербской, несмотря на негативную реакцию Запада и протесты мусульманской части Боснии и Герцеговины. Накануне праздника Додик заявил, что Босния и Герцеговина как страна не имеет шансов на успех, а выход из сложившейся ситуации заключается в мирном разделении на независимые государства.

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Президент сообщил, что горд введенными санкциями, поскольку они подтверждают, что он отказался торговать интересами РС, несмотря на давление США. По его мнению, санкции были введены против него уходящей администраций США из-за личной мести посла Америки в Боснии и Герцеговине Морин Кормак.

"Уходящей администрацией США в отношении меня введены санкции, важно, что не в отношении республики, а только в мой адрес. Чувствую гордость в связи с этим, потому что это доказательство того, что я отказался продавать интересы Республики Сербской, хотя этого ждали от меня послы некоторых стран, особенно посол США в Боснии и Герцеговине госпожа Морин Кормак. Я горд тем, что не изменил Конституцию РС, как того требовала от меня уходящая американская администрация", - заявил Додик.

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