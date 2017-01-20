Трамп заявил о поддержке общенационального движения на выборах

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ВАШИНГТОН, 20 января. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Избранный президент США Дональд Трамп считает, что победил на выборах, поскольку в его поддержку сформировалось целое общенациональное движение. Он подчеркнул это вечером 29 января, выступая на праздничном концерте накануне своей инаугурации на ступенях мемориала Авраама Линкольна в Вашингтоне.
"Ничего подобного мир еще не видел", - сказал по поводу своего движения новый американский лидер.
Он обещал "объединить страну", чтобы плодами его главного лозунга - "сделать Америку снова великой" - могли пользоваться все без исключения соотечественники. "Мы вернем в страну рабочие места, нарастим наши вооруженные силы, укрепим наши границы", - говорил Трамп.
Обращаясь к своим сторонникам, заполнившим главный бульвар Вашингтона у подножия мемориала Линкольна, избранный президент сказал: "В ходе кампании я называл вас забытой частью населения нашей страны. Но больше о вас забывать не будут!".