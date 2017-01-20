NBC: Трамп не будет мешать расследованию о контактах его прежних приближенных с РФ

НЬЮ-ЙОРК, 20 января. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Дональд Трамп после вступления в должность президента США не намерен чинить препятствий американским спецслужбам и Конгрессу в проведении любых расследований, в том числе касающихся предположительных контактов между лицами, прежде связанными с республиканцем, и представителями России. Об этом заявил в пятницу в эфире телекомпании NBC Шон Спайсер, выдвинутый Трампом на пост пресс-секретаря Белого дома.

Трамп потребует качественного отчета

"Он (Трамп) не собирается ничего прикрывать. Разведывательное сообщество, а также комитет Сената Конгресса по разведке начинает расследование. Это их прерогатива, Конгресс волен расследовать все что угодно по своему усмотрению, - отметил Спайсер.

Он, однако, подчеркнул, что Трамп, в свою очередь, будет требовать от спецслужб и остальных ведомств "информации высшего качества" по итогам таких расследований. "Однако президент обеспечит получение наилучшей информации от разведывательного сообщества, Министерства юстиции и остальных, чтобы иметь возможность принимать адекватные решения. Мы не хотим ничего прекращать, мы хотим знать факты", - пояснил представитель избранного президента.

Очередная публикация

Спайсер отвечал на вопросы о публикации в четверг газеты The New York Times, согласно данным которой американские спецслужбы проводят анализ результатов перехвата переговоров и финансовых операций в рамках более широкого расследования предположительных контактов между лицами, прежде связанными с Трампом, и представителями России. Как утверждали источники издания, они решили поделиться сведениями с газетой "из опасения, что новая администрация попытается помешать им вести расследование". После инаугурации в пятницу у Трампа появятся полномочия, позволяющие ему либо прекратить данное расследование, либо придать ему иное направление, пояснила газета.

Она при этом признала, что "не ясно, имеют ли перехваченные переговоры какое-то отношение к предвыборной кампании Трампа или к расследованию спецслужбами США хакерских атак на компьютеры Национального комитета демократической партии (НКДП)". В публикации фигурируют бывший начальник избирательного штаба республиканца Пол Манафорт, экс-советник Картер Пейдж и сторонник Роджер Стоун.

"Нам совершенно не известно о подобном расследовании и даже об основаниях для его проведения", - приводит The New York Times ответ, полученный на этот счет от представителя переходного штаба избранного президента США Хоуп Хикс.

Манафорт в заявлении, направленном газете по электронной почте, назвал предположения о своей связи с российскими властями "грязными трюками Демократической партии и полной фальшивкой". "У меня никогда не было никаких отношений с российским правительством или российскими официальными лицами. Я никогда не контактировал и не отдавал распоряжения контактировать с кем-либо из таковых", - отметил Манафорт. "Что касается так называемого российского взлома НКДП, я знаю о нем не больше, чем написано в газетах", - добавил он.