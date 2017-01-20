УНН: суд Киева разрешил заочное расследование по обвинению Януковича в госизмене

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КИЕВ, 20 января. /ТАСС/. Суд Печерского района Киева разрешил досудебное расследование в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича по делу о государственной измене. Соответствующее решение зачитала в пятницу судья Кристина Тарасюк.
Ходатайство о начале процедуры досудебного расследования было подано в суд военной прокуратурой Украины.
Адвокат экс-президента Виталий Сердюк в свою очередь заявил о необоснованности этого ходатайства. "Оно построено только на момент необходимости быстрого отвлечения внимания общественности от допроса Виктора Януковича, который мы провели в Святошинском суде", - приводит его слова украинское агентство УНН.
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко 28 ноября во время судебного заседания по делу сотрудников спецподразделения "Беркут", подозреваемых в преступлениях против участников "майдана", зачитал уведомление об открытии уголовного дела против Януковича, которого он обвинил в государственной измене. В Печерском районном суде Киева в декабре в течение нескольких дней рассматривалось ходатайство следователя военной прокуратуры о предоставлении разрешения на проведение в отношении Януковича процедуры заочного досудебного расследования по делу о госизмене. Однако позже рассмотрение этого ходатайства было перенесено на неопределенный срок.