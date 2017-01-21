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В Вашингтоне начался парад по случаю инаугурации президента США

Международная панорама
21 января, 0:01 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 20, января. /ТАСС
В мероприятии принимают участие оркестры, подразделения всех видов Вооруженных сил США, представители штатов и крупных городов
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ВАШИНГТОН, 20 января. /ТАСС/. Красочный парад по случаю состоявшейся в пятницу церемонии инаугурации президента США Дональда Трампа начался в Вашингтоне. Новый глава администрации покинул Капитолийский холм, где после приведения его к присяге на верность конституции, он, наряду с первой леди Америки Меланьей Трамп, а также вице-президентом Майклом Пенсом и его супругой Карен, родными и близкими, бывшими и действующими высокопоставленными официальными лицами страны принимал участие в торжественном обеде, устроенном инаугурационным комитетом Конгресса.

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По традиции законодательная власть Соединенных Штатов вручила руководству исполнительной символические подарки в связи с официальным вступлением в должность. Трампу и Пенсу были преподнесены хрустальные чаши с изображением Конгресса и Белого дома, фотографии инаугурации большого формата, национальные звездно-полосатые флаги, развевавшиеся над Конгрессом США во время процедуры приведения к присяге.

Поблагодарив собравшихся, президент в кратком выступлении заявил, что нацелен на сотрудничество с Конгрессом США, а также выразил признательность своей бывшей политической сопернице - Хиллари Клинтон - за то, что она и ее супруг экс-президент Билл Клинтон присутствовали сегодня на церемонии инаугурации.

В параде, который проходит по Пенсильвания-авеню от Конгресса до Белого дома, принимают участие оркестры, подразделения всех видов Вооруженных сил, представители штатов и крупных городов. Общая протяженность пути, который предстоит преодолеть участникам парада, составляет около 2,7 км. Первым в праздничной колонне будет двигаться президентский лимузин.

Как утверждают представители инаугурационного комитета, на этот раз парад по времени будет короче, поскольку Трамп хочет как можно скорее приступить к работе. В 2013 году он продолжался около трех часов. В команде нового президента рассчитывают, что шествие продлится примерно полтора часа. Всего в параде примут участие восемь тысяч человек и 40 организаций, музыкальное сопровождение будут обеспечивать сразу семь школьных марширующих оркестров.

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