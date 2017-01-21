Мэр Вашингтона обещает пресекать насилие со стороны протестующих против Трампа

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ВАШИНГТОН, 21 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Власти столицы США намерены пресекать случаи применения насилия участниками акций протеста, проводящихся в связи со вступлением в должность 45-го американского президента Дональда Трампа. С таким предупреждением выступила в пятницу мэр Вашингтона Мюриел Баузер.
We respect the right of people to express their first amendment rights but violence and destruction will not be tolerated #Inauguration— Mayor Muriel Bowser (@MayorBowser) 20 января 2017 г.
We respect the right of people to express their first amendment rights but violence and destruction will not be tolerated #Inauguration— Mayor Muriel Bowser (@MayorBowser) 20 января 2017 г.
I support @DCPoliceDept and other law enforcement who have come to DC to support our officers as they have handled crowds and this event.— Mayor Muriel Bowser (@MayorBowser) 20 января 2017 г.
"Мы уважаем право народа пользоваться Первой поправкой (к Конституции США, гарантирующей свободу слова), но не потерпим насилия и разрушений", - написала она на своей странице в сети микроблогов Twitter. По словам мэра, власти США приветствуют приехавших в Вашингтон участников манифестаций из других городов, но "не могут позволить разрушения районов" столицы. "Повторюсь: я уважаю ваше право мирно выражать протест, но нанесенный сегодня (в пятницу) ущерб (собственности в Вашингтоне) неприемлем", - подчеркнула она.
Баузер также заверила, что поддерживает сотрудников правоохранительных органов из других городов, переброшенных в Вашингтон в целях укрепления местной полиции при обеспечении безопасности во время инаугурации Трампа, и считает оправданными их действия, которые были направлены на пресечение нарушений закона в американской столице.