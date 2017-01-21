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Трамп ненадолго покинул лимузин и поприветствовал своих сторонников

Международная панорама
21 января, 0:50 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 21, января. /ТАСС
Сторонники нового президента США заполонили весь путь следования автоколонны
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© AP Photo/Andrew Harnik

ВАШИНГТОН, 21 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп решил покинуть свой лимузин и пройти с супругой Меланьей и их сыном Бэроном пешком несколько метров пути от Капитолийского холма до Белого дома во время традиционного парада после церемонии инаугурации. Он поприветствовал своих сторонников после чего сел с семьей обратно в автомобиль.

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По завершении церемонии инаугурации и торжественного обеда в стенах Конгресса американский лидер отправился в свою резиденцию на Пенсильвания-авеню, 1600. Кортеж президента во главе с его бронированным лимузином Cadillac движется от Капитолийского холма к Белому дому под восторженные крики многочисленных сторонников. Они заполонили весь путь следования автоколонны, чтобы выразить главе государства свою поддержку.

В параде, который проходит по Пенсильвания-авеню от Конгресса до Белого дома, принимают участие оркестры, подразделения всех видов Вооруженных сил, представители штатов и крупных городов. Общая протяженность пути, который предстоит преодолеть участникам парада, составляет около 2,7 км. Первым в праздничной колонне будет двигаться президентский лимузин.

Как утверждают представители инаугурационного комитета, на этот раз парад по времени будет короче, поскольку Трамп хочет как можно скорее приступить к работе. В 2013 году он продолжался около трех часов. В команде нового президента рассчитывают, что шествие продлится примерно полтора часа. Всего в параде примут участие восемь тысяч человек и 40 организаций, музыкальное сопровождение будут обеспечивать сразу семь школьных марширующих оркестров.

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