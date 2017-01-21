Nation TV: в Мьянме освободили туристов из Таиланда, взятых в заложники

БАНГКОК, 21 января. /Корр. ТАСС Алексей Сковоронский/. Около 40 туристов из Таиланда, взятых ранее в заложники на территории Мьянмы, освобождены в результате переговоров. Об этом сообщает телеканал Nation TV со ссылкой на таиландскую полицию.

По его данным, туристическая группа удерживалась боевиками на территории мьянманского национального округа Карен, граничащего на северо-западе с Таиландом. По данным Nation TV, заложников взяла этническая группа боевиков, состоящая из представителей народности карены. Они требовали от властей Таиланда в обмен на заложников освободить одного из своих членов, которого правоохранители королевства ранее задержали по обвинению в контрабанде беженцев.

Как сообщает телеканал, после переговоров с властями боевики согласились отпустить всех заложников. Другие детали этого инцидента пока не известны.

По данным газеты "Кхаосод", боевая группа из Мьянмы удерживала 37 подданных Таиланда. Боевики не задержаны и угрожают вновь взять заложников из числа жителей Таиланда, если их требования не будут выполнены.