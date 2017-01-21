FT: Мэй и Трамп обсудят новое торговое соглашение между Великобританией и США

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ЛОНДОН, 21 января. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Заключение нового торгового соглашения между Великобританией и США будет одной из главных тем встречи британского премьер-министра Терезы Мэй и нового президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом сообщила газета Financial Times, которая опубликовала интервью с главой правительства Соединенного Королевства.
"Я уверенна, что мы можем рассмотреть некоторые области даже перед тем, когда мы будем готовы подписать официальное соглашение", - сказала она. "Возможно, мы могли бы обратить внимание на существующие на данный момент барьеры в сфере торговли и убрать некоторые из них, чтобы дать старт новым торговым отношениям", - добавила Мэй.
Британский премьер назвала "спекуляциями" сообщения о том, что может встретиться с Трампом уже в следующий четверг (26 января), уточнив, что ожидает визита в США в феврале. Как отмечает издание, Мэй обратится к американскому президенту с призывом "не подрывать европейское единство", поскольку Великобритания заинтересована в "сильном Евросоюзе, который будет выступать в качестве ключевого партнера в сфере экономики и безопасности".