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"Хабар 24": советник президента Турции назвал уникальным формат переговоров в Астане

Международная панорама
21 января, 18:06 дата обновления: 21 января, 18:26 UTC+3 АСТАНА /Корр. ТАСС, Светлана Тумакова
Ялчын Топчу выразил уверенность, что эти переговоры дадут толчок процессу восстановления мира и стабильности на территории Сирии и Ирака
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АСТАНА, 21 января. /Корр. ТАСС Светлана Тумакова/. Переговоры по конфликту в Сирии, которые начнутся 23 января в Астане, повлияют на урегулирование не только в этой стране, но и во всем регионе. Такое мнение в программе "Интервью", показанной в субботу в эфире казахстанского телеканала "Хабар 24", высказал главный советник президента Турции Ялчын Топчу. "Астанинский процесс - историческое событие, которое даст толчок процессу восстановления мира и стабильности на территории Сирии, Ирака и Ближнего Востока", - сказал он.

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Топчу подчеркнул уникальный формат встречи. По его словам, на переговорах, которые пройдут по инициативе глав России, Турции и Ирана, "соберутся самые влиятельные представители региона". "Кроме этой тройки, за стол переговоров сядут представители правительства Сирии и не радикальных оппозиционных группировок, специальный посланник генсекретаря ООН", - добавил советник турецкого президента. "Встречи в таком формате никогда прежде не было, и это уже успех", - заявил он.

Топчу назвал "самым ужасным следствием" сирийской войны появление множества террористических организаций. "Учитывая, что у терроризма нет границ, языка и религии, это угроза для всего мира. Поэтому только вместе мы можем дать ей отпор, - сказал советник. - Поэтому Россия, Турция и Иран, безусловно, заинтересованы в стабильности на Ближнем Востоке".

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По его словам, главными темами переговоров в Астане будет реформирование управления в Сирии и прекращения боевых столкновений. "В ходе Астанинского процесса планируется обсудить вопросы создания предпосылок для сохранения соглашения о прекращения огня, прекращения вооруженных столкновений в Сирии и кардинальных реформ в госуправлении", - сказал Ялчын Топчу.

Как пояснил Топчу, необходимо "создать условия, чтобы местные жители могли сами решать, что им нужно". "Проживающие в Сирии арабы, турки, курды должны чувствовать себя хозяевами своей родной земли своего государства", - подчеркнул советник турецкого лидера.

По словам Топчу, мир и стабильность в регионе важны и для европейских стран. "Сейчас они словно на пороховой бочке сидят, потому что если Турция откроет свои ворота, как минимум 3 млн беженцев ринутся в страны Старого Света в поисках лучшей жизни", - сказал он. "Поэтому важно участие международного сообщества в Астанинском процессе и дальнейшей реализации мирных соглашений", - заключил советник.

О буферной зоне для беженцев

Советник турецкого лидера также выразил уверенность, что для защиты сирийского населения в приграничных районах страны необходимо создать буферную зону.

"Думаю, необходимо создать буферную зону в приграничных районах Сирии, чтобы туда могли прийти люди, бегущие от войны", - сказал он.

Как отметил Топчу, "коалиционные силы" должны взять под защиту людей в буферной зоне, "не вынуждая их скитаться по всему миру".

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Кризис в Сирии Переговоры по Сирии в Астане
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