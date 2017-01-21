У Эйфелевой башни прошла акция протеста против Дональда Трампа

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ПАРИЖ, 21 января. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Более полутора тысяч человек собрала во французской столице акция протеста против вступления в должность нового президента США Дональда Трампа. В демонстрации в основном приняли участие представители американской Демократической партии, проживающие во Франции.
Собравшись на правом берегу Сены, на площади Прав человека, манифестанты прошли маршем до распложенной на противоположном берегу Эйфелевой башни и устроили митинг у ее подножия. Над толпой были подняты транспаранты с надписями "Вас будет нам не хватать, господин Обама", "Защитим свободу и демократию в США", "Мы будем сопротивляться", "Спасибо, но Трампа нам не надо". Над толпой развевался не только флаг США, но и черное знамя анархистов. Манифестация проводилась в рамках так называемого международного дня протеста женщин против Трампа.
Как подчеркнула в интервью телеканалу BFM-TV Констанс Борд, вице-председатель французского отделения ассоциации "Демократы США, проживающие за границей", протестующие хотели продемонстрировать, что они не согласны с теми идеями и ориентирами, которых придерживается Трамп. "Наш акция направлена не только в защиту женщин в США и против расизма , но также в защиту климата, так как Трамп намерен денонсировать Парижское соглашение. Мы протестуем также против намерения нового президента США создать на границе стену, преграждающую путь мигрантам. И мы против его планов по снижению финансирования науки", - отметила она.
Beginning the #womensmarchparis #WomensMarch https://t.co/s15Z5pimL6 pic.twitter.com/6R8sb954Te— Shayan Sanyal (@shay_I_am) 21 January 2017
"Мы отнюдь не подвергаем сомнению легитимность избрания Трампа на президентских выборах, хотя это и можно было бы сделать. Но мы прежде всего считаем, что его приход в Белый дом представляет собой подлинную угрозу для целого ряда социальных слоев в стране, и этим мы крайне обеспокоены. Мы надеемся, что наш голос будет услышан, так как такие марши сегодня проходят во многих крупных городах мира", - сказала представительница Демократической партии США.
В завершение акции манифестанты прошли большой колонной по улицам седьмого округа Парижа, где проживает немало американцев, а также распложен Парижский американский университет, его аудитории и общежития.
Церемония вступления в должность 45-го президента США Трампа состоялась в пятницу в Вашингтоне.