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В Астану на переговоры по Сирии прибыли делегации РФ, Турции и Ирана

Международная панорама
21 января, 18:44 UTC+3 АСТАНА /Корр. ТАСС, Светлана Тумакова
По данным МИД Казахстана, ночью ожидается прибытие спецпосланника ООН Стаффана де Мистуры и членов делегации сирийской оппозиции
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АСТАНА, 21 января. /Корр. ТАСС Светлана Тумакова/. Делегации России, Турции и Ирана прибыли в Астану для проведения межсирийской встречи, которая начнется 23 января. Об этом ТАСС сообщили в МИД Казахстана.

"В настоящее время прибыли делегации России, Турции и Ирана", - сказал руководитель пресс-службы ведомства Ануар Жайнаков.

По его словам, этой ночью "ожидается прибытие спецпосланника ООН Стаффана де Мистуры и членов делегации сирийской оппозиции". "Завтра, 22 января, ожидается прибытие делегации правительства Сирии", - добавил Жайнаков.

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