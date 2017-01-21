В Астану на переговоры по Сирии прибыли делегации РФ, Турции и Ирана

АСТАНА, 21 января. /Корр. ТАСС Светлана Тумакова/. Делегации России, Турции и Ирана прибыли в Астану для проведения межсирийской встречи, которая начнется 23 января. Об этом ТАСС сообщили в МИД Казахстана.

"В настоящее время прибыли делегации России, Турции и Ирана", - сказал руководитель пресс-службы ведомства Ануар Жайнаков.

По его словам, этой ночью "ожидается прибытие спецпосланника ООН Стаффана де Мистуры и членов делегации сирийской оппозиции". "Завтра, 22 января, ожидается прибытие делегации правительства Сирии", - добавил Жайнаков.