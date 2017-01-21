США на переговорах по Сирии в Астане представит посол в Казахстане

ВАШИНГТОН, 21 января. /ТАСС/. США не станут посылать на межсирийские переговоры в Астане 23-24 января делегацию из Вашингтона. Соединенные штаты на переговорах представит посол в Казахстане Джордж Крол, сообщил ТАСС официальный представитель госдепартамента США Марк Тонер.

"Мы приветствуем и ценим приглашение Казахстана принять участие (в переговорах) в качестве наблюдателя. Принимая во внимание инаугурацию президента и неотложные требования переходного периода, делегация из Вашингтона не будет присутствовать на переговорах в Астане. Соединенные Штаты будут представлены нашим послом в Казахстане", - отметил он

Представитель внешнеполитического ведомства подтвердил, что "правительство США на этой неделе получило приглашение от правительства Республики Казахстан присутствовать 23 января на переговорах в Астане".

Тонер вновь подчеркнул, что "Соединенные Штаты привержены политическому урегулированию сирийского кризиса", который должен проводиться при прямом участии самих сирийцев и "привести к более представительной, мирной и единой Сирии".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что РФ будет приветствовать участие представителей США на переговорах в Астане. "По Сирии нужна не сделка, а сотрудничество", - подчеркнул Песков, отвечая на вопрос о возможности российско-американской сделки по Сирии. "Очевидно, что без участия США конструктивно урегулировать сирийскую проблему невозможно", - продолжил он, комментируя подготовку переговоров по Сирии в Астане 23 января.

Переговоры по Сирии в столице Казахстана должны начаться в ближайший понедельник, однако многие их детали остаются неизвестны. Как ожидается, во встрече в Астане примут участие представители вооруженных группировок оппозиции, правительства Сирии и делегации стран, которые играют важную роль в сирийском урегулировании. Окончательный состав участников пока не объявлен.