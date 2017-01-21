AFP: число жертв в результате авиаудара в Нигерии превысило 230 человек

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. По меньшей мере 236 человек, в основном женщины и дети, погибли в результате авиаудара ВВС Нигерии, ошибочно нанесенного 17 января по лагерю беженцев в городе Рэнн близ границы с Камеруном.

Об этом сообщило в субботу агентство AFP со ссылкой на местные власти.

"От людей, которые хоронили погибших, мне известно о 234 убитых, - приводит агентство слова главы района Кала-Балге, где и произошла трагедия. - И недавно я получил данные о том, что еще двое раненых скончались в госпитале".

17 января самолет ВВС Нигерии во время операции против группировки "Боко харам" по ошибке нанес удар по лагерю беженцев на северо-востоке страны. Нигерийские власти сформировали специальный комитет по выяснению обстоятельств произошедшего.