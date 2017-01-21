Sky News: Тереза Мэй встретится с Дональдом Трампом на следующей неделе

ЛОНДОН, 21 января. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй встретится на следующей неделе с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на источник в Белом доме.

Канцелярия главы британского правительства пока не подтвердила эту информацию.