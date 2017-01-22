Во Франции пройдет первый тур выборов кандидата в президенты от Соцпартии

ПАРИЖ, 22 января. /ТАСС/. Правящая Французская социалистическая партия (ФСП) проведет первый тур первичных выборов (праймериз) кандидата в президенты. Голосование начнется в 09:00 по местному времени (11:00 мск) и завершится в 19:00 (21:00 мск).

В первом туре праймериз могут участвовать все желающие, зарегистрированные в государственных списках избирателей. В стране откроется 7500 избирательных участков. Отдать свой голос можно будет и через интернет. Голосующим необходимо будет не только предъявить документы, но и внести €1 в фонд Соцпартии, а также расписаться на бланке, удостоверяющем, что они "разделяют республиканские ценности Французской Республики и левых сил".

Курс на 2 млн

Руководство Соцпартии ожидает, что в голосовании примет участие от 1,2 млн до 2 млн человек и что выборы станут своего рода рекламной кампанией партии. Впрочем, по оценкам местных политологов, если явка составит менее чем 2 млн, то это будет свидетельствовать о том, что на президентских выборах, которые пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая, социалисты потерпят поражение, а партия столкнется с угрозой распада. Как показал недавний социологический опрос, проведенной службой Elabe, "три четверти французов более не видят различия между правыми и умеренными левыми во Франции".

Семь кандидатов

За право стать кандидатом на президентских выборах от ФСП борются семь человек: члены партии - бывший премьер-министр Манюэль Вальс, экс-министр экономики Арно Монтебур, экс-министр образования Бенуа Амон и бывший министр национального образования, высшего образования и научных исследований Венсан Пейон - депутат от французских зеленых Франсуа де Рюжи, Сильвия Пинель от Левой радикальной партии и основатель Демократического фронта Жан-Люк Беннамьяс.

Как считают политологи, основная борьба развернется между Вальсом, Монтебуром и Амоном. Бывший премьер, подавший в отставку ради участия в выборах, представляет правое крыло Соцпартии, Амон и Монтебур - левое.

Готовясь к праймериз, Монтебур и Амон сосредоточились на борьбе друг с другом. Во многом это связано с тем, что ранее Монтебур не ожидал участия в голосовании молодого и популярного Амона и надеялся, что тот поддержит его кандидатуру. В результате экс-министр экономики немало усилий приложил к тому, чтобы подвергнуть критике одно из основных положений программы Амона - введения в стране "универсального дохода" - дотации в €800-1000, заменяющей, по сути, пособие по безработице и ряд других пособий. Экс-министр образования считает, что государство в состоянии выплачивать такую сумму всем желающим.

Монтебур считает подобные планы нереалистичными и подчеркивает, что они не только обойдутся казне в €300 млрд и приведут к повышению налогов и разорению среднего класса, но и в конечном счете лишь увеличат во Франции число безработных. Сам экс-министр экономики выступает за повышение конкурентоспособности французских товаров и импортозамещение. Также он считает, что политическим институтам в стране пора переходить на новый виток демократического развития, что приведет к созданию новой, шестой по счету, республики.

По результатам трех туров теледебатов Амон был назван "наиболее убедительным" кандидатом. Уровень его поддержки сторонниками ФСП за последнее время вырос с 27% до 34%.

Вальс обладает солидным политическим опытом, который он получил на посту премьера. Однако в Соцпартии к нему относятся неоднозначно, прежде всего из-за того, что его в свое время поддерживал президент Франсуа Олланд. У многих партийцев даже есть лозунг: "поддерживать кого угодно, только не Вальса". По предварительным оценкам наблюдателей, даже если бывший премьер одержит победу в первом туре праймериз, то во втором он уступит либо Амону, либо Монтебуру с разницей примерно в 5%.

Мрачные перспективы

Вальс ранее неоднократно подчеркивал, что Соцпартия как политическая организация "может погибнуть". ФСП в последние десятилетия разрывают противоборства между ее лидерами, она стремительно теряет поддержку населения, часто меняет свой курс как в социальной, так и в экономической сферах. От участия в борьбе за президентский пост и за право стать кандидатом от Соцпартии ранее из-за крайне низкого рейтинга отказался Олланд, который в 2011 году выиграл праймериз ФСП.

Впрочем, кто бы ни стал кандидатом от Соцпартии на президентских выборах, шансы его на победу будут крайне низкими. Согласно последним опросам общественного мнения, он вряд ли сможет подняться выше четвертого места по результатам голосования в первом туре 23 апреля.