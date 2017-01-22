Белый дом: за инаугурацией Трампа наблюдала крупнейшая аудитория в истории США

ВАШИНГТОН, 22 января. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Крупнейшая в истории Соединенных Штатов аудитория наблюдала за инаугурацией нового президента США Дональда Трампа. С таким утверждением выступил в субботу вечером в Белом доме пресс-секретарь нового американского лидера Шон Спайсер.

Отчет от прессы

Он начал свое первое общение с журналистами в новом качестве с атаки на американскую прессу. Спайсер решительно осудил "позорные попытки" СМИ "преуменьшить энтузиазм" сторонников Трампа, присутствовавших в пятницу на церемонии инаугурации нового американского лидера. Как он пояснил, по меньшей мере в одном случае распространялись фотоснимки, "намеренно сделанные в ракурсе, призванном минимизировать колоссальные размеры" толпы сторонников Трампа, собравшихся у подножия Капитолийского холма, на вершине которого под сенью Конгресса США новый президент приносил присягу.

Кроме того, по словам Спайсера, имели место случаи распространения "заведомо неверной информации". В качестве примера он привел сообщение о том, что из рабочего Овального кабинета президента будто бы был убран бюст борца за права афроамериканцев Мартина Лютера Кинга. Репортер, распространивший это известие в сети микроблогов Twitter, даже не извинился, а позже написал, что бюст, видимо, заслонил кто-то из охранников. "Это было безответственно и безрассудно", - сказал пресс-секретарь.

"Нечестность прессы затрудняет сплочение страны", - сказал Спайсер. СМИ призваны обеспечивать подотчетность власти, но "это работает в обе стороны", продолжал он. "Мы, со своей стороны, будем требовать отчета от прессы. Американский народ заслуживает лучшего, и пока наш президент служит выразителем интересов этого невероятного движения, (которое вокруг него сформировалось. - прим. ТАСС), он станет обращаться напрямую к народу, именно на этом он всегда будет сфокусирован", - подчеркнул Спайсер.

Точных данных по аудитории нет

По словам пресс-секретаря, у Белого дома нет точных данных о числе присутствовавших на церемонии инаугурации Трампа, потому что Парковая служба США, в ведении которой находится Национальный бульвар в Вашингтоне, такую статистику не распространяет. "Кстати, это относится и к оценкам числа участников сегодняшних манифестаций протеста", - добавил Спайсер, имея в виду субботние массовые акции противников нового американского лидера.

По его словам, во время церемонии инаугурации полностью заполненным было пространство, вмещающее около 720 тыс. человек. Услугами вашингтонского метро воспользовались около 420 тыс. пассажиров, тогда как в день последней инаугурации бывшего президента Барака Обамы соответствующий показатель составил примерно 317 тыс. человек.

"Это была крупнейшая аудитория, когда-либо присутствовавшая на инаугурации - и точка", - заявил пресс- секретарь Трампа о прошедших в пятницу торжествах. Он уточнил, что имеет в виду как присутствовавших лично, так и наблюдавших за церемонией "по всему миру".

ЦРУ "само не свое от радости"

Завершая обсуждение темы, Спайсер добавил, что на субботней встрече Трампа с сотрудниками Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США присутствовало более 400 человек. Заявок от желающих побывать там было более тысячи, так что президент обещал приехать еще раз и встретиться с остальными, уточнил пресс-секретарь.

"Сотрудники (ЦРУ) были сами не свои от радости, что видят своего нового верховного главнокомандующего, - отметил он. - Это был мощный и важный сигнал. Он им сказал, что они находятся под его полным прикрытием, а они устроили ему пятиминутную овацию, демонстрируя как свой патриотизм, так и энтузиазм в отношении его президентства".

Попутно Спайсер выразил сожаление по поводу того, что Трампа не мог сопровождать конгрессмен Майкл Помпео, выдвинутый на пост директора ЦРУ в новой администрации. "Демократы в Сенате тормозят его утверждение и играют в игры с нашей национальной безопасностью", - заявил представитель Белого дома.

Около 31 млн телезрителей в США

Около 31 млн американских телезрителей следили в прямом эфире за церемонией инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа. Такие данные опубликовала в субботу исследовательская служба Nielsen.

По ее информации, этот показатель превышает число зрителей, которые наблюдали за церемонией вступления в должность главы государства Барака Обамы в 2013 году, когда тот стал президентом США на второй срок подряд. Тогда мероприятие в прямом эфире смотрели 20,6 млн человек.

Однако телерейтинги церемонии присяги Трампа уступили показателям, зафиксированным во время первой инаугурации Обамы в 2009 году, когда за мероприятием следили 37,8 млн телезрителей.

Больше всего зрителей смотрели церемонию в эфире телеканалов Fox News (более 8,4 млн человек) и NBC (5,8 млн человек), сообщает Nielsen.

По данным агентства AP, наибольшая телеаудитория была зафиксирована при инаугурации 40-го президента США Рональда Рейгана в 1981 году, ее смотрели 41,8 млн человек.