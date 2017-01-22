Twitter по ошибке насильно подписал около 560 тыс. человек на президентский аккаунт Трампа

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Twitter по ошибке насильно подписал около 560 тыс. человек на президентский аккаунт ТрампаМеждународная панорама 22 января, 5:30
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НЬЮ-ЙОРК, 22 января. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Около 560 тыс. пользователей сервиса микроблогов Twitter были автоматически и без их согласия подписаны на официальный аккаунт президента США после того, как тот закрепили за Дональдом Трампом вслед за его вступлением в должность главы американского государства. Ошибку признал в субботу генеральный директор сети микроблогов Джек Дорси.
По его словам, после инаугурации Трампа пользователи, являвшиеся подписчиками аккаунта POTUS44 (44th President of the United States, 44-й президент США), который был открыт для экс-президента Барака Обамы после того, как он перестал исполнять обязанности главы Белого дома, в результате сбоя системы автоматически оказались подписаны на официальную страницу американского лидера - POTUS (President of the United States, президент США). Последний аккаунт ранее принадлежал Обаме, однако теперь закреплен за Трампом, и все сообщения предыдущего главы государства с него были удалены.
Кроме того, ошибка коснулась также некоторых бывших подписчиков POTUS, которые решили отписаться от этого аккаунта еще в то время, когда им владел Обама.
"По нашим оценкам, это затронуло около 560 тыс. человек, - написал Дорси на своей странице в Twitter. - Это была ошибка, это неправильно, мы это признаем и приносим извинения". По его словам, схожая ситуация произошла и с рядом других аккаунтов, включая официальные страницы вице-президента США и пресс-секретаря Белого дома. Дорси заявил, что на данный момент все последствия сбоя устранены.
We believe this affected about 560,000 people. This was a mistake, it wasn't right, we own it, and we apologize. No excuses.— jack (@jack) 21 January 2017
Трамп после инаугурации начал пользоваться официальным президентским аккаунтом в Twitter, однако при этом продолжил публиковать сообщения и на своей личной странице в этом сервисе. Республиканец уделяет повышенное внимание социальным сетям в качестве средства информации и общения со своими сторонниками. На его личную страницу в Twitter подписаны свыше 21 млн человек.