Трамп после присяги продолжил использовать прежний аккаунт в сети микроблогов Twitter

НЬЮ-ЙОРК, 20 января. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Дональд Трамп после присяги в пятницу продолжил пользоваться личной страницей в сети микроблогов Twitter. На ней 45-й президент США опубликовал выдержки из своей инаугурационной речи.

Ранее в интервью германской и британской газетам Bild и Times он сообщил о намерении вести прежний аккаунт в Twitter. "Я думаю, что сохраню @RealDonaldTrump", - сказал республиканец, отвечая на вопрос, под каким именем он продолжит писать в этой соцсети. "В настоящий момент у меня 46 млн подписчиков - это очень много, включая Facebook, Twitter и Instagram", - отметил он.

"Пресса так нечестно пишет обо мне, что я высказываю свое мнение в Twitter, - подчеркнул Трамп. Он сообщил, что "есть пара человек", помогающих ему в этом. "Я просто что-то диктую, а они набирают текст", - пояснил политик.

Трампу уже предоставлен доступ к официальному аккаунту президента США в Twitter, насчитывающему 13 млн подписчиков. "@POTUS (President of the United States - президент США) станет доступен для 45-го президента Соединенных Штатов Дональда Трампа 20 января 2017 года. Аккаунт сохранит записи нынешних 13 млн подписчиков и (20 января) продолжит работу без твитов на ленте сообщений", - уточнил ранее Дэн Скавино, назначенный директором по социальным сетям в будущей "коммуникационной команде" Белого дома.

Республиканец уделяет повышенное внимание социальным сетям в качестве средства распространения информации и общения со своими сторонниками. Только в Twitter у миллиардера насчитывается свыше 18,5 млн последователей. Политик без стеснения называет некоторые свои публикации гениальными. Хотя в конце марта на встрече со зрителями телекомпании CNN в городе Милуоки (штат Висконсин) он признал, что самой большой личной проблемой считает "необходимость постоянно повторяться и пользоваться функцией retweet в Twitter.